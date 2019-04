Facebook komt met desktopversie van Messenger voor Windows en macOS

Facebook komt met een desktopapp voor Messenger. Er komen versies voor Windows en macOS. Momenteel voert het sociale netwerk tests uit met de software, later dit jaar komt deze beschikbaar. Ook werkt Facebook aan een snellere mobiele versie van Messenger.

Volgens Facebook krijgt de desktopversie van Messenger dezelfde functionaliteit als de mobiele versies. Ook functionaliteit zoals videobellen in groepen, samenwerken aan projecten en multitasken in de Messenger-app komen beschikbaar. Wanneer de desktopclient uitkomt is nog niet duidelijk, maar het zal ergens dit jaar zijn.

Tegelijkertijd kondigt Facebook Project LightSpeed aan. Onder die noemer werkt het bedrijf aan een nieuwe versie van de Messenger-app voor smartphones, die vooral sneller moet zijn. De nieuwe app zou in 2 seconden opstarten en minder dan 30MB groot zijn bij installatie. De huidige versie is 100MB groot. LightSpeed wordt van de grond af aan opgebouwd met nieuwe code. Daarom zal het nog lang duren voordat deze klaar is, zegt Facebook. Het is nog niet bekend wanneer de app verschijnt.

Ook krijgt Messenger nieuwe functionaliteit, zoals een omgeving waarin gebruikers Stories, afbeeldingen en video's van vrienden kunnen zien. Daarnaast komt er een functie in de chatapp die gebruikers samen naar video's laat kijken. Deze functionaliteit wordt momenteel getest en komt dit jaar uit.