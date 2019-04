Vr-bril Valve Index heeft 144Hz-schermen en kost 1079 euro als complete set

Valve heeft zijn vr-headset Index officieel aangekondigd. In de vr-bril zitten twee lcd's met een resolutie van 1440x1600 pixels per oog en een verversingssnelheid tot 144Hz. De bril werkt met eigen controllers en basestations voor tracking.

Volgens Valve zorgt het gebruik van de lcd's met de hoge resolutie voor een flinke vermindering van het screendoor-effect. De twee schermpjes draaien op 120Hz en kunnen ook 90Hz weergeven, maar er is ook een experimentele 144Hz-modus. Wat de beperkingen van die experimentele modus zijn, is niet duidelijk. Volgens de fabrikant geven de schermpjes van de Valve Index het beeld ook scherp weer als gebruikers hun hoofd bewegen. Dat zou vijf keer beter zijn dan bij de eerste generatie vr-headsets voor pc's.

Wat de beeldhoek is noemt Valve niet, omdat die volgens de makers afhankelijk is van hoe dichtbij de gebruiker de bril bij zijn ogen plaatst. Het is bij de Index mogelijk om de interpupillary distance aan te passen en Valve gebruikt naar eigen zeggen aangepaste lenzen waarbij het beeld ook in de hoeken scherp is. De beeldhoek zou bij 'de meeste' gebruikers 20 graden groter zijn dan die van een HTC Vive. De beeldhoek van die vr-bril is volgens de specificaties 110 graden. De lenzen zijn 5 graden naar buiten gekanteld, wat volgens Valve de beeldhoek verder verbeterd.

De Vive Index maakt geen gebruik van inside-out tracking. Er zitten wel camera's op de headset, maar die zijn voor andere toepassingen zoals het doorgeven van omgevingsbeeld terwijl iemand de bril op heeft. Voor tracking maakt de headset gebruik van basisstations. De nieuwe Base Stations 2.0 werken met lasers die 100 keer per seconde sensors op de headset en de controllers uitlezen. Dat werkt tot een afstand van 7 meter en spelers kunnen in een gebied van 10x10 meter bewegen.

Valve combineert de headset met zijn eigen Index-controllers. Die stellen spelers in staat om objecten vast te pakken, zonder dat daarvoor een abstracte handeling zoals het indrukken van een trigger voor nodig is. Dat werkt met druksesensors die in de handgreep van de controller zijn verwerkt. Volgens Valve bevat iedere controller 87 verschillende sensors om de positie, beweging en druk van de hand en vingers te volgen. Dat moet ook gooibewegingen zeer natuurlijk en realistisch maken.

De bril zelf heeft ingebouwde speakers, die iets van de oren van de drager af staan. Dat levert volgens Valve beter geluid op waarbij de richting duidelijk is waar te nemen. Ook moet het comfortabeler zijn dan een gewone koptelefoon. Aan de voorkant van de bril zit een gedeelte waar uitbreidingen op aangesloten kunnen worden via een usb 3-aansluiting. Valve noemt dit de Frunk en stelt dat dit voor knutselaars is bedoeld. Details daarover maakt de fabrikant later bekend.

Valve brengt de Index-headset op 28 juni uit. Een complete set met controllers en basestations kost 1079 euro. Valve verkoopt de bril ook los voor 539 euro. Gebruikers die al een Vive- of Vive Pro-set hebben, kunnen die goedkoopste configuratie kopen. De controllers en basestations van die vr-headsets zijn ook compatibel met de nieuwe bril. Verder komt er een set uit van de bril met controllers voor 799 euro. Er kan dan geen gebruik gemaakt worden van tracking.