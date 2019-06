HTC Vive Cosmos krijgt lcd's met resolutie van 2880x1700 pixels

De HTC Vive Cosmos krijgt twee lcd's met een gecombineerde resolutie van 2880x1700 pixels en een verversingssnelheid van 90Hz. De resolutie is hoger dan die van de Vive Pro en het screendoor-effect moet veel lager zijn, omdat de lcd's meer subpixels hebben.

HTC stelt dat er door het gebruik van lcd's met rgb-pixels en een resolutie van 2880x1700 pixels, of 1440x1700 pixels per oog, sprake is van een beperkt screendoor-effect. De eerder uitgebrachte Vive-headsets met oledschermen maken gebruik van een pentline-indeling met minder subpixels en meer zwartruimte tussen de pixels.

Volgens het bedrijf is de resolutie van de Vive Cosmos een verbetering van 88 procent ten opzichte van de originele Vive, die een resolutie van 2160x1200 pixels heeft. Ten opzichte van de Vive Pro is de resolutie niet veel hoger: de oledschermpjes van deze bril hebben per oog een resolutie van 1440x1600 pixels.

Daarnaast laat de fabrikant weten dat de lcd's een verversingssnelheid van 90Hz halen, wat bijvoorbeeld hoger is dan de 80Hz van de Oculus Rift S, maar lager dan de 120Hz van de Valve Index. Over zaken als de beeldhoek zegt HTC nog niets. Bij zowel de originele Vive als de Vive Pro is sprake van een beeldhoek van 110 graden.

HTC presenteerde de Vive Cosmos tijden de CES-beurs en onlangs kwam er ook al meer informatie over HTC's nieuwe vr-bril naar buiten. Het model krijgt zes camerasensoren, wat een groter veld mogelijk moet maken voor het gebruik van de bewegingcontrollers. Het bedrijf toonde in beelden dat de faceplate van de headset is af te halen en door middel van een opklapsysteem is de bril eenvoudig voor de ogen van de gebruiker te halen. De vr-bril heeft volgens de fabrikant een modulair ontwerp en beschikt over inside-out-tracking, waardoor geen externe sensoren nodig zijn om bewegingen te detecteren.

Eerder liet HTC doorschemeren dat de Vive Cosmos geschikt is om te gebruiken in combinatie met pc's en smartphones, al is daar verder nog niets over bekend. De nieuwe vr-bril moet in het derde kwartaal van dit jaar uitkomen. Een verschijningsdatum of prijs is nog niet bekend.