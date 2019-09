Oculus kondigt techniek om handen te tracken aan voor Quest-headset

Oculus heeft een techniek aangekondigd om handen van gebruikers te tracken voor gebruik in vr-toepassingen. Gebruikers kunnen gebaren gebruiken om elementen te besturen en hebben geen controllers nodig.

De techniek maakt gebruik van de vier monochrome camera's om de positie van de handen te voorspellen door middel van een neuraal netwerk op het apparaat, claimt Facebook. Het maakt geen gebruik van technieken om diepte in te schatten, maar herkent de vorm van handen in het beeld.

De techniek komt begin volgend jaar beschikbaar voor consumenten in een proefversie. Dan verschijnt het ook in de sdk, zodat ontwikkelaars het kunnen gebruiken in apps en games. Oculus claimt dat het voordeel is dat het geen controllers zijn die je moet vasthouden of hoeft op te laden. Daardoor zou het een meer natuurlijk interactie met elementen in vr mogelijk maken.

Behalve handtracking kondigde Oculus nog meer zaken aan tijdens de eigen ontwikkelaarsconferentie OC6. Zo kunnen gebruiker van de Oculus Quest met een gamepc Rift-titels downloaden en spelen via Oculus Link.