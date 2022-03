Meta zet broncode openbaar van handtrackingdemo voor Meta Quest-headsets

Meta heeft de broncode van een nieuwe handtrackingdemo gepubliceerd, waarbij Quest-headsets de handen en losse vingers van een gebruiker volgen. Het bedrijf moedigt andere ontwikkelaars aan de functies te integreren in hun eigen projecten.

De 'gameplayshowcase' is gemaakt in Unreal Engine 4 en geeft gebruikers verschillende kleine handopdrachten, zoals knoppen indrukken, voorwerpen gooien en objecten slaan. De demo is gebaseerd op twee eerdere, meer uitgebreide handtrackingdemo's van Meta: First Steps with Hand Tracking en Tiny Castles.

Het verschil met de eerdere demo's is dat Meta de broncode van deze showcase openbaar op GitHub heeft gezet, met het expliciete doel dat andere ontwikkelaars er elementen van gaan gebruiken in hun vr-games. Zo hoopt Meta dat het makkelijker voor andere ontwikkelaars wordt om controllerloze games te ontwikkelen. Volgens het bedrijf kunnen games met handtracking 'toegankelijker, socialer en meeslepender' zijn dan games die controllers gebruiken.