LG kondigt 27"-versie van UltraFine OLED Pro-monitor aan

LG gaat volgend jaar een 27"-versie van de UltraFine OLED Pro-monitor verkopen. Dit beeldscherm is bedoeld voor video- en beeldbewerkingsprofessionals en was voorheen alleen beschikbaar als 31,5"-model. Naast schermgrootte verschillen de monitors niet.

Net als het 31,5"-model krijgt de kleinere variant een 4k-oledpaneel met een resolutie van 3840x2160 pixels. De monitoren moeten 99 procent van het DCI-P3- en het Adobe RGB-kleurenspectrum kunnen weergeven. Daarnaast ondersteunen ze allebei hdr volgens de DisplayHDR 400 True Black-standaard en hebben ze een reactietijd van 1ms.

Naast de aankondiging van het 27"-model, zegt LG aanvullende accessoires te leveren bij de twee monitoren. Zo is er een kap om omgevingslicht tegen te gaan en een kalibratiesensor. Deze zijn allebei afneembaar. Die kalibratiesensor werkt met LG's Calibration Studio-software en kan automatisch de beeldscherminstellingen aanpassen om de kleurnauwkeurigheid te waarborgen.

De LG UltraFine Pro Oled 27BP95E en het vernieuwde 32BP95E-model krijgen drie HDMI- en twee DisplayPort-poorten, en een USB-C-poort die Power Delivery tot 90W ondersteunt. LG geeft geen details over deze poorten. De twee modellen zijn vanaf volgende maand in 'bepaalde markten' beschikbaar, een prijs is nog niet gecommuniceerd. Het oude 32EP950-B-model staat nu in de Pricewatch voor 3300 euro.