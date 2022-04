Zeker bij smartphones, maar ook bij televisies verdringen oledschermen de traditionele lcd's goeddeels uit toestellen in het high-end segment. In het formaat tussen twintig en veertig inch, waarop de meeste computerbeeldschermen worden verkocht, moest je het daarentegen nog steeds doen met liquid crystal displays. Vooral de contrastratio blijft een zwak punt van de lcd-techniek, wat relevant is nu hdr-materiaal zijn intrede doet. Zonder complexe full array local dimming backlight kan een lcd het verschil tussen extreem heldere en pikzwarte delen dat in een hdr-video kan voorkomen, met geen mogelijkheid goed laten zien. Die fald heeft dan ook liefst zoveel mogelijk onafhankelijk dimbare zones, zoals bij de ASUS ProArt PA32UCX-PK-monitor, die we pas bespraken.

Dat oled bij computerbeeldschermen tot nu toe niet is doorgebroken, heeft ermee te maken dat de kleinere rgb-oledschermen voor smartphones, die gemaakt worden door het opdampen van verschillende kleuren oledmateriaal, productietechnisch lastig zijn op te schalen naar een groter formaat. LG is dankzij zijn patenten op de woledtechniek als enige in staat om grotere panelen te maken, want daarbij is het niet nodig om verschillende kleuren oledmateriaal heel precies naast elkaar op een substraat te deponeren. De enkel witte oledsubpixels worden achteraf voorzien van een kleurfilter. De fabrikant heeft zich tot dusver toegelegd op het maken van schermen voor de vele malen grotere televisiemarkt. De laatste jaren is het minimumformaat van LG's woledpanelen overigens wel omlaaggegaan, van 55" tot 48" vorig jaar, met dit jaar de geplande introductie van een 42"-paneel.

Het printproces van Joled (midden) werkt heel anders dan de eerder gangbare manieren om oledschermen te produceren, door middel van opdamping. Links de productie van een rgb-oledscherm door middel van een metalen masker (FMM) voor de verschillende primaire kleuren,rechts de productie van een woledscherm voortelevisieformaat oledpanelen. Beeld: Joled

Begin dit jaar kondigde LG zijn eerste oledmonitor aan met een formaat van 31,5": de 32EP950. Het paneel in dit scherm komt niet van de eigen woledproductielijn rollen, maar is een rgb-oledscherm gemaakt door Joled. De joint venture van Sony, Panasonic en Japan Display heeft een productielijn opgezet voor met inkjet geprinte oledpanelen. Onlangs kondigde Joled aan dat het na jaren van ontwikkeling klaar is voor massaproductie. De printtechiek zou geschikt zijn om efficiënt rgb-oledschermen te fabriceren op een groter formaat tussen 10" en 32", reden dat Joled vooral toepassingen zoekt in de monitorenmarkt. Strikt genomen is de 32EP950 overigens niet het allereerste scherm op de markt met een paneel van Joled. Zo kwam Eizo in 2020 al met de Foris Nova op basis van een 22"-Joled-paneel, maar dat was meer een soort proefmodel met een wereldwijde oplage van vijfhonderd stuks en een prijs van bijna 5000 euro.

Niet voor de massa

De 32EP950 moet breder beschikbaar komen, maar een scherm voor de massamarkt is het nog steeds niet, met een verwachte adviesprijs van 3599 euro in Nederland. Volgens LG moet het scherm hier in de laatste week van augustus in de winkels liggen. Naast de 32EP950 komt er ook een 27"-scherm, genaamd 27EP950. Dat komt hier ergens eind dit jaar in het schap en LG kon ons de adviesprijs nu nog niet vertellen. Op beide formaten heeft de fabrikant ook een oledscherm met ingebouwde colorimeter op de planning staan, maar plannen voor een Nederlandse introductie van die modellen zijn er vooralsnog niet.

LG richt zich met de monitoren op contentcreators die met hdr-videomateriaal aan de slag willen. Daarvoor zijn prijzen van duizenden euro's niet ongebruikelijk, zoals aan de orde kwam in onze review van de PA32UCX-PK, die ongeveer evenveel kost als de 32EP950 en dezelfde doelgroep heeft. Een professioneel referentiescherm voor hdr-videobewerking kost zelfs tienduizenden euro's, dus de 32EP950 kan voor een niche van gebruikers een zeer interessante optie worden. De fabrikant stuurde ons onlangs een preproductiesample en die hebben we uiteraard helemaal doorgemeten volgens onze gebruikelijke testprocedure. In deze preview lees je onze eerste indrukken van dit bijzondere scherm.