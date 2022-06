2021 moet het jaar worden van de minileds: piepkleine ledlampjes die met duizenden achter een normaal lcd kunnen worden geplaatst, in plaats van een normaal backlight dat bestaat uit veel minder leds die groter zijn. Door de kleine lampjes kan de helderheid van de backlight veel fijnmaziger worden geregeld, wat vooral bij hdr-materiaal een groot voordeel kan opleveren voor de beeldkwaliteit. Van de grote televisiefabrikanten heeft alleen Sony nog geen miniledscherm aangekondigd voor dit jaar. Samsung ziet toepassingen voor gamingmonitoren zoals de 49" grote Odyssey G9, waarvan dit jaar een verbeterde miniledversie op de markt moet komen. Apple kondigde enkele weken geleden een nieuwe iPad Pro aan die de eerste tablet met miniledpaneel zal worden.

Het verschil in grootte tussen een normale fald-backlightled en een miniled

Met al dat rumoer rondom nieuwe miniledschermen zou je haast vergeten dat ASUS al meer dan anderhalf jaar een miniledmonitor in het assortiment heeft: de ProArt PA32UCX-K. Destijds was dit scherm het topmodel in ASUS' ProArt-serie, bedoeld voor beeldbewerkers. De PA32UCX-K was de opvolger van de ProArt PA32UC-K, een van de eerste beeldschermen die je kon kopen met een redelijk goede hdr-weergave. Die monitor had nog een backlight met grotere ledjes, verdeeld in 576 onafhankelijk dimbare backlightzones. De PA32UCX ging daar overheen met 1152 zones, dankzij het gebruik van de kleinere minileds.

Hoewel beide voorgangers ook nog steeds in de winkels liggen, heeft ASUS sinds medio vorig jaar alweer een opvolger in de schappen: de PA32UCX-PK. Zoals het kleine verschil in productnaam een beetje verraadt, blijven de technische verschillen ditmaal beperkt. Ook het nieuwe scherm heeft weer een ips-paneel met 4k-resolutie, een beloofde piekhelderheid van 1200cd/m² en hetzelfde aantal dimmingzones. Wel heeft ASUS de techniek Off-axis Contrast Optimization, of OCO, toegevoegd. Die moet de zichtbaarheid van halo-effecten in contrastrijke overgangen sterk verminderen. Daarbij is er nu ook een kleiner broertje, in de vorm van de 27"-PA27UCX, voorzien van dezelfde resolutie, hetzelfde paneeltype en dezelfde OCO-techniek, maar dan met het geringere aantal van 576 dimmingzones. Ook de beloofde piekhelderheid is met 1000cd/m² net iets minder hoog.

Duur, maar ook betaalbaar

In vergelijking met de meeste pc-beeldschermen tel je voor de nieuwe ProArt-monitoren een enorme smak geld neer: 3000 euro voor de PA27UCX en zelfs 4000 euro voor de PA32UCX-PK. Dat is nog 1000 euro meer dan voor de PA32UCX. Je kunt je afvragen wie in vredesnaam zoveel geld overheeft voor een nieuw scherm, hoe goed het beeld ook is. Toch is de prijs van beide monitoren niet zo heel gek als je kijkt naar de bredere markt. Wie de monitorreviews op Tweakers of elders weleens leest, weet dat het gros van de pc-monitoren niet geschikt is voor hdr-weergave waar een veeleisende videobewerker iets aan heeft. Dat geldt over het algemeen ook voor de meeste luxere schermen die wel geschikt kunnen zijn voor foto- en sdr-videobewerking.

Grote filmstudio's en televisiemaatschappijen kunnen voor hdr-projecten gebruikmaken van professionele referentiemonitoren als de Eizo ColorEdge CG3146 en de Sony BVM-HX310. Die hebben naast speciale aansluitingen en extra firmwarefeatures - denk aan een heatmap-modus die je meteen laat zien hoe helder bepaalde delen van het beeld zijn - ook een bijzonder beeldpaneel, vaak een dual layer lcd-exemplaar. Daarbij zijn twee lcd-panelen precies voor elkaar gemonteerd. Dat heeft als groot voordeel dat het scherm, met een voldoende krachtige backlight, zowel superfel als heel donker kan zijn, waarbij de helderheid per pixel kan worden geregeld. Ze bieden daarmee de best mogelijke hdr-weergave, maar kosten tienduizenden euro's.

Sony BVM-HX310

Natuurlijk kun je als videobewerker zonder extreem diepe zakken teruggrijpen op een oledtelevisie. Een nieuw exemplaar van LG kost nog maar iets meer dan 1000 euro en biedt dezelfde dimming op pixelniveau als een professioneel referentiescherm. Net als een goede monitor kun je het in hardware kalibreren voor de optimale kleurnauwkeurigheid. Er zijn echter ook nadelen aan het gebruik van een oledtelevisie voor dit soort doeleinden. Zo ben je gebonden aan een scherm met grotere afmetingen, vormt inbranden een risico en hebben oledtelevisies een wat lage piekhelderheid plus automatic brightness limiter- en automatic static brightness limiter-functies die maken dat de weergegeven helderheid niet constant is.

Bij miniledschermen kan de helderheid van het scherm niet met dezelfde nauwkeurigheid worden geregeld als bij een duallayer-lcd of oledscherm, maar met honderden zones komt het scherm ten opzichte van een normale lcd-monitor een aardig eind om het contrast van een hdr-beeld goed te kunnen weergeven. Een hoge felheid is voor deze monitoren ook geen probleem, zoals uit de beloofde hoge piekhelderheid bij beide ProArt-schermen blijkt, waarbij die helderheid ook niet afhangt van de hoeveelheid wit in beeld en het lange tijd vertonen van statische beelden evenmin problemen moet opleveren. Op die manier vormen miniledschermen als de ASUS ProArt-monitoren in dit artikel potentieel een interessante oplossing voor videobewerkers die aan de slag willen met hdr-materiaal.

Vergeleken met wat je neertelt voor lcd-monitoren van andere merken die geschikt zijn voor hdr-weergave, zijn de twee ProArt-exemplaren bovendien niet extreem duur. Zo kost de Dell UltraSharp UP3221Q, een miniledmonitor die eind vorig jaar uitkwam, meer dan 4300 euro. Apples Pro Display XDR, een 32" groot '6k'-scherm met local dimming en traditionele, grotere ledjes, is nog duurder: het heeft een prijskaartje van 5500 euro.