Youtuber maakt eigen duallayermonitor met twee lcd's voor beter contrast

YouTube-kanaal DIY Perks heeft een eigen duallayermonitor gemaakt door twee lcd-panelen te combineren. Hiermee biedt het scherm betere zwartwaarden dan een standaard lcd. Verschillende fabrikanten bieden dergelijke monitoren al aan, maar die kosten tienduizenden euro's.

DIY Perks toont in een video hoe hij zijn tweelaagse monitor maakte. Dat deed hij door een lcd-paneel uit een monitor boven op zijn bestaande monitor te plaatsen. De youtuber kwam daarbij verschillende problemen tegen. Beide lcd-panelen bevatten bijvoorbeeld een polariserende laag, waardoor het extra lcd-paneel geen licht doorliet en daarom geen beeld weergaf. De youtuber wist dat op te lossen door overtrekpapier tussen de twee lcd's te plaatsen. Dat functioneert als een soort depolarisatiefilter door het licht van de eerste lcd te verspreiden.

Daarnaast zorgde het extra lcd-paneel ervoor dat het scherm minder helder was dan voorheen, aangezien een deel van het licht wordt geblokkeerd. Om de verloren helderheid te verhogen, maakte de youtuber daarnaast een nieuw ledbacklight met meer overtrekpapier als diffusielaag. Het geheel werd ondergebracht in een nieuwe behuizing met vier 120mm-fans en twee kleinere Noctua-ventilators om de lcd's en het nieuwe ledbacklight te koelen.

Het eindresultaat kostte volgens DIY Perks ongeveer 180 tot 230 dollar, boven op de kosten voor de monitor die hij al had. De youtuber stelt dat het contrast en de zwartwaarden van het scherm aanzienlijk verbeterd zijn ten opzichte van een enkele lcd. DIY Perks zegt dat het contrast in de buurt van de pixel-level dimming van bijvoorbeeld oledschermen komt. Ook de kleurweergave zou een stuk levendiger zijn, aangezien beide lcd's een kleurenfilter bevatten. De youtuber noteert wel wat lichte vervaging van het beeld, wat onder meer te zien is bij de weergave van tekst. Dat wordt veroorzaakt door de afstand tussen de twee lcd's.

Meerlaagse monitoren zijn geen nieuw concept. Verschillende fabrikanten, zoals Eizo en Sony, gebruiken eenzelfde techniek voor professionele referentiemonitoren. Die schermen kosten echter tienduizenden euro's en zijn vooral bedoeld voor gebruik door professionals die bijvoorbeeld kleurcorrectie voor film of televisie doen. Hisense introduceerde in 2019 ook een televisie met een extra zwart-wit-lcd voor beter contrast.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 14-03-2023 11:30
71 • submitter: Gaming247

14-03-2023 • 11:30

71

Submitter: Gaming247

Lees meer

Van TN-paneel tot quantumdotdisplays

30 jul 2022

Van TN-paneel tot quantumdotdisplays

Duik in de wereld van beeldschermtechnologie

17
ASUS PA27UCX en PA32UCX-PK Review

25 mei 2021

ASUS PA27UCX en PA32UCX-PK Review

Hdr-monitoren met minileds voor (semi)profs

38
Beter dan oled

5 feb 2020

Beter dan oled

De schermtechniek van morgen

264
Youtuber gebruikt Toslink om met lasers draadloos speakersysteem te bouwen
Youtuber gebruikt Toslink om met lasers draadloos speakersysteem te bouwen .Geek van 16 december 2024
HiSense combineert monochroom 1080p-paneel met 4k-kleurenscherm in tv
HiSense combineert monochroom 1080p-paneel met 4k-kleurenscherm in tv Nieuws van 7 januari 2019
Meer producten en artikelen
Monitors Diy Lcd Tweaking

Reacties (71)

-Moderatie-faq
71
68
27
2
0
19
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Darkangle 14 maart 2023 11:33
Eerlijke vraag; krijgt elke dyi perks video een nieuws artikel op tweakers?

Ik heb niet gekeken, maar het valt me op dat deze zeer frequent langs komt hier.
Xm0ur3r @Darkangle14 maart 2023 11:38
Zo te zien heeft Tweakers 5x een artikel aan hem besteed, en dat in de afgelopen 2 jaar.
En in die tijd heeft de beste man ongeveer 30 video's gemaakt.

Dus concreet om je vraag te beantwoorden; nee.

Echter is deze Youtuber zeer creatief en terecht een ''Tweaker'', af en toe een video van hem past dan ook zeer goed hier op Tweakers.

Wat mij betreft mag Tweakers dit zo doorzetten.
Hukkel80 @Xm0ur3r14 maart 2023 12:34
Eens. Hij is zeer innovatief en maakt het grotendeels helemaal zelf, zijn video's zijn van goede kwaliteit en legt grotendeels alles uit.
Genosha @Hukkel8014 maart 2023 17:24
En dat is het probleem met alle tech tegenwoordig; er is geen innovatie dus hobbyisten zijn de bron van nieuwe content. Smartphones, smart home, cameras alles is veel van hetzelfde met andere stukje plastic eromheen.
RJG-223 @Genosha14 maart 2023 17:48
En dat is het probleem met alle tech tegenwoordig; er is geen innovatie dus hobbyisten zijn de bron van nieuwe content. Smartphones, smart home, cameras alles is veel van hetzelfde met andere stukje plastic eromheen.
Er is best innovatie. Maar de markt voor dit soort systemen is niet erg groot (lees: weinig mensen zijn bereid een paar honderd dollar (exclusief montage, durf ik te wedden) extra te betalen voor een iets beter contrast). Dus is het voor bedrijven niet de moeite waard om daarin te investeren. En de mensen die er wel voor willen betalen, hebben voldoende budget. Dus is het rendabel een kleine serie te maken. En de extra kosten per monitor (inclusief ontwikkeling, garantie, etc. !) zijn dan een stuk hoger dan die paar honderd dollar. Natuurlijk nog lang geen 10000 dollar, maar die prijs wordt ook bepaald aan de hand van wat de doelgroep wil en kan betalen. Als jij je oude auto voor 10000 euro kunt verkopen, ga je hem ook niet voor 2000 van de hand doen !
Darkangle @Xm0ur3r14 maart 2023 11:44
Duidelijk.
HKS-Skyline @Darkangle14 maart 2023 11:36
Hij maakt dan ook wel echt heel erg unieke dingen die aansluiten bij het tweakers publiek. Ook dit scherm is weer een prachtig voorbeeld.
Verwijderd @HKS-Skyline14 maart 2023 11:38
Je kunt zelf stellen dat hij de content maakt waarvoor we eigenlijk naar Tweakers komen.
Iblies @Verwijderd14 maart 2023 12:37
Je pleit dus dat meer diy-projecten van de leden meer naar voren komen 🙂


Er zijn er genoeg die het nog doen, met name op 3d is het fascinerend en waar dat allemaal heen gaat maar ook voor simpel schakelaartje dat je wat bij moet schuren.


Plasma-channel is ook best grappig en educatief,
https://m.youtube.com/@PlasmaChannel/videos

https://m.youtube.com/@integza/videos
Hoe die concepten uitlegt en in mekaar zet


Er zijn er genoeg die relatief simpel iets in mekaar zetten en dat ze ook goed lukt en of fouten maken waarvan ze leren.

Marketingtechnisch zou het ook handiger zijn als je er lokaal meer aandacht aan gaat besteden omdat je bepaald specifiek (nederlands) publiek gaat aantrekken wat handiger kan zijn voor bepaald type sponsors. Coolblue elke keer laten zien is allemaal leuk en aardig, maar dat wil je niet als hoofdmoot.
Oon @Darkangle14 maart 2023 12:03
Het probleem zit 'm vooral in dat er niet zo heel veel kanalen zijn die dingen doen die aansluiten op de bezoekers van Tweakers, en al helemaal niet op deze schaal. DIY Perks doet niks écht speciaals, heeft geen hele interessante vaardigheden, maar is wel creatief en heeft het budget om gewoon dure dingen uit elkaar te halen om er iets mee te doen. Hij kan niet écht solderen of houtbewerken of wat dan ook, maar hij doet het gewoon.

Dat betekent dat hij dus al heel snel een bestaand product kan pakken, aan kan passen, en daar een leuke video uit kan halen. Het is ook meer entertainment dan echt een 'maker' kanaal.

Dus ja, hij komt relatief vaak voorbij, maar het is wel logisch.
drakiesoft @Oon14 maart 2023 13:29
Ik weet niet hoor, maar ik zie bij DIY perks vaak dingen voorbij komen die ik nergens anders heb gezien. Moet wel zeggen dat ie te snel tevreden is met de afwerking, maar dat zal een tijd/kosten kwestie zijn.
rikkkurd @Darkangle14 maart 2023 11:36
Op zich zijn die videos redelijk tweaker waardig, originele builds, goed gefilmt. dus ik ben niet tegen.
Darkangle @rikkkurd14 maart 2023 11:49
De videos en hun content zijn terecht zeer goed, echter de vraag was meer omtrend het rebloggen zelf.

Maar ik snap dat het een goedkope piggyback is voor tnet, het is immers geen filantropische instelling.
k995 @Darkangle14 maart 2023 12:06
https://web.archive.org/w.../http://www.tweakers.net/

tweakers.net uit 99 allemaal reposts van nieuws hoor . Tweakers was nooit dat in zelf raporteren is altijd heel beperkt geweest.
Xxana @Darkangle14 maart 2023 11:39
Hij maakt ongeveer 1 filmpje per drie maanden over meestal interessante zelfbouwprojecten, die de gemiddelde Tweakers-gebruiker wel kan smaken. Ik vind het daarom zeker niet erg dat hij een plaatsje op de news feed krijgt.
Darkangle @Xxana14 maart 2023 11:47
Ik ben bekend met het kanaal (heb de zelfbouw mic gemaakt, leuk projectje) de vraag was meer vanwege reblog vs nieuws.
batteries4ever @Darkangle14 maart 2023 12:36
Als je even bovenin je browser kijkt staat daar waarschijnlijk iets van .geek: Youtuber maakt eigen duallayermonitor met twee lcd's voor beter contrast
Tweaker betekent zoiets als verslaafde, in dit geval aan techniek en knutselen en zo... en er zijn maar weinig verslaafden die aan 1 portie genoeg hebben!

[Reactie gewijzigd door batteries4ever op 23 juli 2024 14:05]

Finraziel
@batteries4ever14 maart 2023 12:43
Whut? Nee... Tweaker in de context zoals op deze site gebruikt betekent iemand die tweakt (aan techniek meestal, maar je ziet ook wel andere topics soms op het forum).
Daarnaast is het woord in Amerika ook gebruikt voor drugsgebruikers maar dat staat er verder los van.
batteries4ever @Finraziel14 maart 2023 12:48
Dat is ook een betekenis, vandaar dat knutselen en zo... maar ik wilde hier het terugkerend gebruik benadrukken. Je mate van verslaafdheid vind je terug in je profiel onder Tweakotine. ;)
Freeaqingme @Darkangle14 maart 2023 11:49
Als het teveel wordt zou t.net ook kunnen overwegen om iets van een eigen blogging platform op te zetten waar mensen dan kunnen bloggen, en dan een selectie van die blogposts op de homepage featuren. :+
Zerora @Freeaqingme14 maart 2023 12:02
Ja, dat had Tweakers dus. Heette Tweakblogs en hebben ze vorig jaar in oktober afscheid van genomen.
Darkangle @Zerora14 maart 2023 12:24
Dat was de grap, ik geloof dat je die miste.
lenwar @Darkangle14 maart 2023 12:00
Ik snap wat je bedoeld, maar in principe is dat het hele idee van een nieuwssite van welke aard dan ook. Het merendeel (of in elk geval een aanzienlijk deel) van de artikelen zijn veelal overgenomen/verwezen persberichten of zoals je al elders aangeeft reblogs van andere bronnen.

Dat is een beetje het idee van nieuwssites/kranten/enz/enz, zodat ‘wij’ niet zelf al die honderden(duizenden?) bronnen hoeven af te gaan. Andere nieuwsbronnen als kranten doen in principe weinig anders, al ligt bij bijvoorbeeld kranten de verhouding vaak wel wat anders.

Uiteraard schrijven redacteurs ook zelf artikelen en de verhouding van eigen geschreven of overgenomen/gerefereerde artikelen verschilt heel erg per nieuwsbron.

offtopic:
Inhoudelijk over dit artikel:
Ik vind dit soort artikelen nou juist per definitie bij Tweakers horen. Het gaat over het tweaken/aanpassen/toepassen van bestaande technologie.
moonlander @Darkangle14 maart 2023 12:02
Ik was zelf te lui om te beschrijven wat een tweaker is, dus heb ik chatgpt ff gevraagd. Je mag dus content verwachten als je op tweakers.net zit.
In de technische context verwijst de term "tweaker" naar een persoon die graag experimenteert en speelt met technologie om deze te optimaliseren, aan te passen of te verbeteren. Tweakers zijn vaak gepassioneerd over technologie en hebben vaak een diepgaande kennis van de werking ervan.

Tweakers zijn vaak actief in online communities waar ze informatie en tips delen met gelijkgestemde mensen. Ze kunnen bijvoorbeeld hun computers zelf bouwen of aanpassen, hun telefoons jailbreaken of alternatieve firmware installeren en hun smart homes automatiseren met behulp van zelfgemaakte oplossingen.

Tweakers kunnen ook betrokken zijn bij open source-projecten of deelnemen aan hackathons. Kortom, tweakers zijn mensen die graag hun technische vaardigheden uitbreiden en experimenteren met technologie om het meeste uit hun apparaten en software te halen.
MazDaMan1970 @Darkangle14 maart 2023 16:13
In mijn beleving niet al te vaak. Maar wat hij bouwt/mod is zeer inventief & duurzaam. Ik was dan ook al snel geabonneerd op zijn kanaal & vind het altijd zeer vermakelijk om te zien wat voor een moois hij nu weer bedacht heeft. Ben altijd jaloers op mensen die zo handig zijn.
kevlar01 @Darkangle14 maart 2023 11:35
Ik begrijp het issue niet zo, we zitten ten slotte op Tweakers.net?
Darkangle @kevlar0114 maart 2023 11:45
Aan de ene kant wel, aan de andere kant is het een heel hoog reblog gehalte. Vandaar mijn vraag.
RoestVrijStaal @Darkangle14 maart 2023 18:13
Heb je ooit eens met WayBackMachine de FP van T.net in haar beginjaren bekeken? :')
pdxnet96 @Darkangle14 maart 2023 11:35
Tweakers.net is een nieuwssite geworden...
Dus ja...
morphje @Darkangle14 maart 2023 11:49
Zo'n beetje alle artikelen van Tweakers zijn reposts van externe berichten?
Ja tweakers schrijft eigen artikelen, maar het merendeel is toch echt van externe bron met een redactioneel sausje eroverheen.
Darkangle @morphje14 maart 2023 11:50
Daar heb je een net punt.
Admiral Freebee 14 maart 2023 12:02
Voor de Belgen onder ons: overtrekpapier wordt in België vaak carbonpapier of calqueerpapier genoemd. Zo van dat half doorschijnend papier dat je kan gebruiken om iets over te tekenen.

Ik moest het opzoeken :)
RoamingZombie @Admiral Freebee14 maart 2023 13:38
Ik ken overtrekpapier, dat is dun en transparant papier en ik ken carbon papier, papier met een laag inkt waarmee je afdrukken maakt. Die twee zijn niet het zelfde.
Admiral Freebee @RoamingZombie14 maart 2023 13:47
Je hebt gelijk! Het zat verkeerd in mijn hoofd. Gewoon calqueerpapier dus :)
Hans C 14 maart 2023 12:17
In dit artikel staat dat de schermen tienduizenden euro's kosten. In het filmpje geeft hij aan dat dit soort schermen 1000 tot 3000 kosten. De wisselkoers is toch niet zoveel uit de hand gelopen?
Shivs @Hans C14 maart 2023 12:45
De schermen die dual LCD gebruiken zijn zo duur (bijvoorbeeld https://www.eizo.nl/coloredge/cg319x/ of https://teltec.de/sony-bvm-hx310.html). Het alternatief, OLED schermen, zijn tussen de $1000 en $3000 zoals de Youtuber aangeeft. Het gaat dus over twee verschillende type schermen.

[Reactie gewijzigd door Shivs op 23 juli 2024 14:05]

JJ White @Hans C14 maart 2023 12:48
Er worden twee verschillende dingen vergeleken. Ten eerste het contrast niveau word vergeleken met OLED schermen, die tussen de 1000 en 3000 kosten.

Ten tweede met professionele color-grading monitoren die dezelfde techniek van twee LCDs achter elkaar gebruiken om een heel accuraat beeld te maken, die kosten al snel een stuk meer. Maar deze hebben ook een andere doelgroep dan de gemiddelde gebruiker die een "mooi" beeld wil.
Hans C @JJ White14 maart 2023 13:06
@JJ White @Shivs Bedankt, had ik niet gezien.
Bulls 14 maart 2023 16:22
Heb de video vanmorgen gezien, zeer interessant, maar bij mij riep het wel de vraag op of de polarisatie filter niet van 1 paneel verwijderd kon worden in plaats van een extra diffuser te plaatsen. Of zit die filter stevig aan de lcd’s
WillySis @Bulls14 maart 2023 19:24
Dat polarisatiefilter is te verwijderen, maar dat dat zal wel erg lastig gaan. Het zit goed vast en is zelf teer en scheurt snel.
Een garantie dat het dan werkt heb je echter nog steeds niet.
Gman @WillySis14 maart 2023 20:48
In het filmpje zie je dat het polarisatie filter los is.
Ik heb zelf ook gesleuteld aan monitoren en daarbij zat het ook gewoon los, het is een soort plastic vel qua structuur.
Bram_H67 14 maart 2023 11:38
Fijn dat hij naast dat hij iets interessants maakt, ook aangeeft dat er nadelen aan kleven. Zoals het feit dat de totale licht output lager is, en dat het veel meer stroom vreet.
morohtar 14 maart 2023 11:48
Ik denk dat er wat gecorrigeerd moet worden. :)
De youtuber wist dat op te lossen door overtrekpapier tussen de twee lcd's te palen.
sys64738 Moderator F&V 14 maart 2023 11:58
Mooi project weer van hem. Bijna nooit heb ik zoiets van "he, dat ga ik ook bouwen" maar het is altijd erg vermakelijk en leerzaam. Overtrekpapier om je polarisatie op te heffen, best geniaal gevonden.

Vond zijn mirrored web cam waarbij je recht in de camera kon kijken ook erg gaaf destijds en snap niet waarom hier niemand mee aan de haal is gegaan. Zo veel beter dan tegen de bovenkant/zijkant van iemands gezicht aan te kijken tijdens calls
ikt @sys6473814 maart 2023 13:25
Z'n lichtpanelen van oude monitors is iets wat je makkelijk kunt doen. Heb zo mijn oude Dell U2312HM omgetoverd van stuk elektronisch afval naar een best goede lichtbak :)
batteries4ever 14 maart 2023 12:34
Wow... die video zag er erg overtuigend uit op mijn LCD monitor! Ik wil ook zo'n mooi beeld!
Bulls @batteries4ever14 maart 2023 16:15
Ik keek op een oled scherm dus zwart waarden waren heel goed
Blasterxp 14 maart 2023 14:55
Kun je het polidarisatie filter niet gewoon verwijderen bij scherm 1?
Ik heb ooit weleens zo'n scherm uit elkaar getrokken, het zijn allemaal losse lagen.

Persoonlijk vind ik deze presentator niet te harden; wat een overdreven en traag gedoe. Typisch UK, kauwen en kauwen. "But there is one big problem with the device, bla bla"; trekt meer stroom.
tedvg 14 maart 2023 11:49
Uit het artikel, einde tweede alinea:
De youtuber wist dat op te lossen door overtrekpapier tussen de twee lcd's te palen.
Hoe paal je overtrekpapier tussen twee lcd's? En wat is palen eigenlijk in deze context?
:+
AuteurAverageNL Nieuwsredacteur @tedvg14 maart 2023 11:58
Dat is een typfout, moest 'plaatsen' zijn :P Is inmiddels gefikst, bedankt! Ook aan @morohtar :)
MischaBoender @AverageNL14 maart 2023 12:34
Waar zou je met je hoofd zitten als je zo'n typfout maakt? :X

;)
djwice @MischaBoender14 maart 2023 13:48
Op de trampoline met vangnet.
Bulls @MischaBoender14 maart 2023 16:16
Bij kabouter wesley, in de reeks van muilen en kuisen hoort palen :z
tedvg @MischaBoender14 maart 2023 21:26
Doorgaans denk ik in plaatjes, ben blij dat ik me hier even niets bij kon voorstellen. :P

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.