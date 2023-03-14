Youtuber maakt eigen duallayermonitor met twee lcd's voor beter contrast

YouTube-kanaal DIY Perks heeft een eigen duallayermonitor gemaakt door twee lcd-panelen te combineren. Hiermee biedt het scherm betere zwartwaarden dan een standaard lcd. Verschillende fabrikanten bieden dergelijke monitoren al aan, maar die kosten tienduizenden euro's.

DIY Perks toont in een video hoe hij zijn tweelaagse monitor maakte. Dat deed hij door een lcd-paneel uit een monitor boven op zijn bestaande monitor te plaatsen. De youtuber kwam daarbij verschillende problemen tegen. Beide lcd-panelen bevatten bijvoorbeeld een polariserende laag, waardoor het extra lcd-paneel geen licht doorliet en daarom geen beeld weergaf. De youtuber wist dat op te lossen door overtrekpapier tussen de twee lcd's te plaatsen. Dat functioneert als een soort depolarisatiefilter door het licht van de eerste lcd te verspreiden.

Daarnaast zorgde het extra lcd-paneel ervoor dat het scherm minder helder was dan voorheen, aangezien een deel van het licht wordt geblokkeerd. Om de verloren helderheid te verhogen, maakte de youtuber daarnaast een nieuw ledbacklight met meer overtrekpapier als diffusielaag. Het geheel werd ondergebracht in een nieuwe behuizing met vier 120mm-fans en twee kleinere Noctua-ventilators om de lcd's en het nieuwe ledbacklight te koelen.

Het eindresultaat kostte volgens DIY Perks ongeveer 180 tot 230 dollar, boven op de kosten voor de monitor die hij al had. De youtuber stelt dat het contrast en de zwartwaarden van het scherm aanzienlijk verbeterd zijn ten opzichte van een enkele lcd. DIY Perks zegt dat het contrast in de buurt van de pixel-level dimming van bijvoorbeeld oledschermen komt. Ook de kleurweergave zou een stuk levendiger zijn, aangezien beide lcd's een kleurenfilter bevatten. De youtuber noteert wel wat lichte vervaging van het beeld, wat onder meer te zien is bij de weergave van tekst. Dat wordt veroorzaakt door de afstand tussen de twee lcd's.

Meerlaagse monitoren zijn geen nieuw concept. Verschillende fabrikanten, zoals Eizo en Sony, gebruiken eenzelfde techniek voor professionele referentiemonitoren. Die schermen kosten echter tienduizenden euro's en zijn vooral bedoeld voor gebruik door professionals die bijvoorbeeld kleurcorrectie voor film of televisie doen. Hisense introduceerde in 2019 ook een televisie met een extra zwart-wit-lcd voor beter contrast.