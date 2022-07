Beeldschermfabrikanten slagen er als vrijwel geen ander in de consument te overweldigen met afkortingen, aanduidingen en niet in de laatste plaats, productnamen die soms uit een random karaktergenerator lijken te komen. Aan dat laatste kunnen we niet zo veel veranderen, al is met een beetje puzzelen wel enige logica in de naamgeving te ontdekken. Met de termen die je bij het uitzoeken van een scherm tegenkomt, kunnen we je wel een eind op weg helpen.

Een lijstje met afkortingen is natuurlijk zo gemaakt, maar niet erg verhelderend. Daarom kijken we niet alleen naar wat de namen van beeldschermtechnieken betekenen, maar ook wat ze betekenen voor je beeldscherm, en waarom dat zo is. Tijd dus om in de wereld van vloeibare kristallen, schakeltransistors en elektrische velden te duiken.