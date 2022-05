Wetenschappers werken aan oledscherm met pixeldichtheid van 10.000ppi

Wetenschappers van Samsung en Stanford University werken aan oledschermen met een zeer hoge pixeldichtheid, van meer dan 10.000 pixels per inch. Dergelijke schermen zouden van pas kunnen komen in bijvoorbeeld VR- en AR-brillen.

Het scherm gebruikt een laag van oleds die wit licht uitstralen, die tussen twee reflecterende lagen is gepositioneerd. Daarvan is een gemaakt van zilver en de ander bestaat uit een metasurface met nanostructuren. Die laag wordt door IEEE Spectrum omschreven als een 'bos van microscopisch kleine pilaren', die ieder minder dan een golflengte van licht uit elkaar staan. Clusters van die pilaren, die 80 nanometer hoog en 100 nanometer breed zijn, fungeren als pixels met een grootte van ongeveer 2,4 micron. Dat komt overeen met iets minder dan 1/10.000e van een inch en resulteert dus in een oledscherm met een pixeldichtheid van meer dan 10.000ppi.

Iedere pixel is verdeeld in vier subpixels van gelijke grootte. De kleuren van die subpixels worden bepaald door de ruimte tussen de nanopilaartjes. Bij de subpixel voor rood licht staan de pilaartjes het dichtst op elkaar en bij de blauwe subpixel is er het meeste tussenruimte. Het licht dat de oleds uitstralen, weerkaatst tussen de twee reflecterende lagen en bouwt zich op deze manier op. Volgens de onderzoekers maakt dat het scherm helderder dan traditionele oledschermen.

Afbeelding: Samsung/Stanford, via IEEE Spectrum

Huidige oledschermen hebben in smartphones een pixeldichtheid van zo'n 400 tot 500ppi. Bij VR-brillen is een hogere pixeldichtheid gewenst, omdat het beeld van kleine schermpjes daarin extreem wordt uitvergroot. Dat resulteert in het zogenaamde screendoor-effect, waarbij zwarte lijnen tussen de individuele pixels zichtbaar zijn. De HTC Vive Pro heeft bijvoorbeeld twee 3,5"-oledschermpjes, met ieder een resolutie van 1440x1600 pixels, ofwel 615 pixels per inch. Er zijn VR-brillen met een iets hogere pixeldichtheid, maar die gebruiken lcd's. De HP Reverb G2 heeft bijvoorbeeld twee 2,89"-lcd's met ieder 2160x2160 pixels, wat neerkomt op ongeveer 1057ppi.

Er wordt door meerdere wetenschappers onderzoek gedaan naar schermen met een hoge pixeldichtheid. IEEE Spectrum merkt op dat dit veelal gaat om schermen op basis van microleds, met een pixeldichtheid tussen 10.000 en 30.000ppi. Het Chinese Jade Bird Display en VueReal uit Canada werken aan dergelijke schermen. Het voordeel van de oledvariant zou zijn dat de kleurweergave zeer nauwkeurig is.

Wanneer er daadwerkelijk VR- of AR-brillen verschijnen met een dergelijke hoge pixeldichtheid, is nog niet bekend. Vooralsnog zijn de schermpjes nog niet in productie en gaat het enkel om wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek van Samsung en Stanford is gepubliceerd in Science.