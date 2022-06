HTC VIVE Pro 2 krijgt 120Hz-lcd met 5k-resolutie en kijkhoek van 120 graden

HTC introduceert twee nieuwe VR-brillen: de VIVE Pro 2 voor gamers en de standalone VIVE Focus 3 voor zakelijke gebruikers. Beide headsets krijgen dezelfde 5k-resolutie en kijkhoek van 120 graden. De Vive Pro 2 heeft een refreshrate van 120Hz.

De Vive Pro 2 krijgt twee 2.5k schermpjes, goed voor 2448x2448 pixels per oog. Het gaat om een lcd-schermen met rgb-subpixels. Om die kijkhoek te vergroten van 110 graden naar 120 graden, heeft HTC een nieuwe dual-stacked lensontwerp gebruikt. De grotere beeldhoek, samen met de verhoogde resolutie en refreshrate van 120Hz, moet volgens HTC zorgen voor minimale motion blur en een vermindering van het screendoor-effect.

Voor de VIVE Pro 2 werkte HTC samen met Nvidia en AMD om Display Stream Compression te kunnen toepassen. Deze door VESA ontwikkelde techniek zorgt er volgens HTC voor dat er beelden van hogere kwaliteit met minder bandbreedte verstuurd kunnen worden. Het is volgens het bedrijf voor het eerst dat een VR-headset van DSC gebruikmaakt. Deze techniek werkt vanaf DisplayPort-versie 1.2.

De VIVE Pro 2 heeft verder schuifje om de pupilafstand te kunnen instellen, een aanpasbare hoofdband, ondersteunt 3D spatial sound en werkt met alle eerdere VIVE SteamVR-accessoires, zoals de oude trackers. Daarnaast wordt er een nieuwe VIVE Facial Tracker geïntroduceerd.

De VIVE Pro 2-headset kost los tijdens de preorderperiode 739 euro. Daarna is dat 799 euro. De headset wordt vanaf juni geleverd. In augustus verschijnt er een volledig pakket inclusief Base Station 2.0 en VIVE Controllers. Die set kost 1399 euro.

HTC VIVE Focus 3

Hoewel de zakelijke VIVE Focus 3 dezelfde 5k-resolutie en kijkhoek van 120 graden krijgt, beschikt deze headset over één groot scherm, in plaats van twee kleinere schermen. Bij de Focus 3 is de verversingssnelheid bovendien beperkt tot 90Hz. Verder heeft deze headset een nieuw ontworpen band en een gebogen accupakket dat vervangen kan worden. Met snelladen kan dit pakket daarnaast in een halfuur voor de helft worden volgeladen. Met leds geeft de headset aan hoe lang de accu nog meegaat.

De Focus 3 gebruikt daarnaast een magnesium frame, dat volgens HTC lichter en sterker is dan een traditioneel plastic frame. Ook deze headset heeft een knop om de pupilafstand te kunnen afstellen en de hoofdkussens zijn snel te verwijderen om bijvoorbeeld schoon te kunnen maken. Dat zou volgens HTC handig zijn als meerdere gebruikers op een dag de headset willen gebruiken.

De headset heeft verder open-back-speakers met twee drivers, inside-out-tracking en opnieuw ontworpen controllers. Dit zijn volgens HTC lichte controllers die vijftien uur meegaan op een acculading. Later moet er ook ondersteuning komen voor handtracking.

Deze Focus 3 is een standaloneheadset en heeft dus geen pc nodig voor aansturing. Daarom krijgt de headset een Qualcomm Snapdragon XR2-soc, die Facebook ook gebruikt in de Oculus Quest 2. Deze soc wordt gekoeld met een koperen heatpipe en ventilator. De VIVE Focus 3 is vanaf 24 juni beschikbaar voor 1429 euro.