Mei-update voor Xbox Series X en S verbetert Quick Resume-functie

Microsoft brengt in mei een update uit voor de Xbox Series X en S met verbeteringen voor de Quick Resume-functie. De fabrikant belooft 'hogere betrouwbaarheid' en snellere laadtijden. Ook is duidelijker te zien welke games Quick Resume ondersteunen.

Welke prestatiewinsten gebruikers kunnen verwachten en of dat voor alle Quick Resume-games geldt, is niet bekend. Microsoft noemt in de aankondiging dat de Mei-update voor de Xbox Series X en S wel specifiek dat deze voor snellere laadtijden zal zorgen.

Middels een tag is voortaan zichtbaar of bepaalde games de Quick Resume-functie ondersteunen. Ook krijgt de Xbox-interface op de nieuwe consoles een nieuwe groep waarin games verzameld worden die op dat moment in het geheugen staan en dus via Quick Resume hervat kunnen worden.

Gebruikers kunnen die groep aan hun dashboard toevoegen om zo snel een overzicht te krijgen van de games die nog open staan in het geheugen. In april begon Microsoft al een test met deze verbeteringen voor een select aantal gebruikers.