Dell voorziet XPS 15 en XPS 17 van Tiger Lake-octacores en RTX 3050-gpu's

Dell brengt nieuwe versies uit van zijn XPS 15- en XPS 17-laptops. De nieuwe modellen zijn gelijk aan de uitvoeringen van vorig jaar, maar krijgen nieuwe Intel-cpu's en Nvidia-gpu's. Ook kan de XPS 15 uitgerust worden met een oledscherm.

Zowel de nieuwe XPS 15 9510 als de XPS 17 9710 kunnen voorzien worden van Core i5-hexacores en Core i7- en i9-octacores van Intels Tiger Lake-H-serie. Ook geeft Dell de nieuwe uitvoeringen Nvidia's RTX 3050 en RTX 3050 Ti-gpu's. Deze processors en videokaarten werden dinsdag aangekondigd.

Bij de Dell XPS 17 is er ook keuze uit een RTX 3060-videokaart. In de XPS 15 krijgen de RTX 3050 en de Ti-versie een tdp van 45W. In de XPS 17 is dat 60W en als er gekozen wordt voor de RTX 3060-gpu gaat het om 70W.

Beide laptops worden geleverd met maximaal 64GB ram en 16:10-schermen. Van beide laptops is er een uitvoering met 4k-paneel beschikbaar met een resolutie van 3840x2400 pixels. Bij de nieuwe XPS 15 is er nu ook een optie voor een oledscherm met een resolutie van 3456x2160 pixels. De XPS 17 heeft vier Thunderbolt-aansluitingen, de XPS 15 heeft er twee en daarnaast nog een USB 3.2 Gen2 Type-C-aansluiting.

Wanneer de nieuwe XPS 15 en XPS 17 in Nederland en België te koop zijn, is nog niet bekendgemaakt. Ook zijn de prijzen niet bekend. In de VS zijn de startprijzen respectievelijk 1200 en 1400 dollar.