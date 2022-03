Dell voorziet XPS 15 en 17 van Intels Alder Lake-processors

Dell heeft zijn XPS 15- en XPS17-laptops vernieuwd en levert deze nu met een i5 of i7 van Intels Alder Lake-generatie en DDR5-geheugen. De XPS 15 is ook leverbaar met een i9 van die twaalfde generatie.

De XPS 15 kan worden uitgevoerd met een i5-12500H met twaalf kernen, of met een i7-12700H of i9-12900HK met veertien kernen. De videokaart is een geïntegreerde Iris Xe of UHD Graphics, of een RTX 3050 met 4GB GDDR6-geheugen. Eventueel kan dit een RTX 3050 TI zijn. Voor geheugen kunnen klanten kiezen uit 8, 16, 32 en 64GB, die met uitzondering van 8GB uit twee sticks bestaan. Het geheugen is altijd DDR5 en 4800MHz.

Bij opslag kunnen klanten uit drie M.2-PCIe-ssd's kiezen: een 512GB-, een 1TB- en een 2TB-versie. Voor het 15,6"-scherm kan worden gekozen uit wel of geen touchscreen, lcd of oled en een resolutie van 1920x1200 tot 3840x2400 pixels. Alle schermen zijn 60Hz en hebben een maximale helderheid van 400 tot 500cd/m².

De XPS 15-laptops hebben een vingerafdrukscanner, drie USB Type-C-poorten waarvan één USB 3.2 ondersteunt en twee Thunderbolt 4 ondersteunen, een 3,5mm-poort en een SD-kaartslot. De laptops zijn 344,44x230,10x18,54mm groot en wegen 1,84 tot 2,1kg. Ze hebben accucapaciteiten van 56 tot 86Wh. Verder is er een 720p-camera, hebben de twee woofers en tweeters een piekvermogen van 8W en is er ondersteuning voor Wi-Fi 6 en Bluetooth 5.2.

De XPS 17 krijgt dezelfde i5 en i7 als zijn kleinere broer, maar is op het moment van schrijven niet met de i9 te configureren. Ook ontbreekt de optie voor de RTX 3050 Ti; de versie met Nvidia GeForce RTX 3050 is wel te bestellen. Die grafische kaart krijgt bovendien 60W vermogen, 20W meer dan bij de XPS 15. De keuzen voor geheugen en opslag zijn gelijk. Het 17"-scherm is te bestellen als 1920x1200-pixelexemplaar zonder touchscreen of als 3840x2400-pixelversie met touchscreen. Beide lcd's hebben een maximale helderheid van 500cd/m².

Waar de XPS 15 drie USB-Type C-poorten krijgt, wordt de XPS 17 met vier van deze poorten geleverd. Deze ondersteunen bovendien allemaal Thunderbolt 4. De verdere specificaties zijn gelijk; alleen krijgt de XPS 17 een grotere 97Wh-accu en meet de laptop 374,48x248,08x19x54mm. Deze laptop weegt 2,17 tot 2,57kg.

De XPS15 is beschikbaar vanaf 1594 euro. Zijn grotere broer is vanaf 2033 euro te koop. Beide prijzen zijn omgerekend en inclusief btw. Benelux-prijzen zijn nog niet bekend; het is ook niet bekend wanneer de laptops naar Nederland en België komen.