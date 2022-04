Dell introduceert XPS 13 Plus met 28W-processor en glazen touchpad

Dell introduceert een Plus-versie van zijn XPS 13-laptop met een nieuw ontwerp en een krachtiger 28W-processor van Intel. De huidige XPS 13 heeft 15W-processors. Ook presenteert Dell een 32"-4k-monitor met een ingebouwde 4k-webcam.

Volgens Dell is het gelukt om een 28W-processor in de XPS 13 Plus te plaatsen door grotere fans te gebruiken, die goed zouden zijn voor 55 procent meer airflow. Het gaat om Intel-processors van de twaalfde generatie, ofwel de Alder Lake-serie. Intel kondigde dinsdagavond daar de laptopvarianten van aan, waaronder de nieuwe P-varianten, met maximaal 14 cores.

De XPS 13 Plus heeft hetzelfde schermformaat als de bestaande XPS 13. Dat gaat om een 13,4"-scherm met 16:10-verhouding. Er is keuze uit een lcd-paneel met een resolutie van 1920x1200 of 3840x2400 pixels. Ook komt er een variant met een oledscherm met een resolutie van 3456x2160 pixels.

Het ontwerp van de XPS 13 Plus is minimalistisch, met een glazen touchpad die vrijwel onzichtbaar is weggewerkt. Boven het toetsenbord zit een rij capacitieve functietoetsen. De speakers zijn niet zichtbaar; volgens Dell zitten er vier onder het toetsenbord.

Dell brengt de XPS 13 Plus in het voorjaar uit. Er komt een versie met Windows 11 en een Developer Edition met Ubuntu 20.04. Dell noemt een richtprijs van 1200 dollar, maar welke configuratie kopers daarvoor krijgen, is nog niet bekend. Wanneer de laptop naar Nederland en België komt en tegen welke prijs, is nog niet bekendgemaakt.

Dell UltraSharp 32 4K Video Conferencing Monitor

Samen met de XPS 13 Plus introduceert Dell een 32"-monitor met 4k-resolutie en ingebouwde webcam. De geïntegreerde camera van de U3223QZ-monitor is vergelijkbaar met de UltraSharp Webcam die Dell vorig jaar introduceerde. Die maakt gebruik van een Sony Starvis cmos-sensor met een 4k-resolutie, heeft instellingen voor verschillende beeldhoeken en ondersteuning voor AI-autoframing, waarmee bewegingen van gebruikers worden gevolgd, zodat die altijd gecentreerd in beeld staan.

Het scherm heeft een resolutie van 3840x2160 pixels en een refreshrate van 60Hz. Dell zegt een IPS True Black-paneel te gebruiken met een contrastverhouding van 2000:1. Dat is het dubbele van wat gangbaar is bij ips-monitoren. Het paneel heeft een helderheid van 400cd/m² en kan de volledige sRGB-kleurruimte weergeven. De responstijd bedraagt 5ms en het scherm krijgt een Vesa DisplayHDR 400-certificering. Dell brengt de monitor voor videovergaderingen op 29 maart uit. Een adviesprijs wordt later bekendgemaakt.