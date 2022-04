Razer introduceert Blade 14-laptop met Ryzen 9-apu en GeForce RTX 3080 Ti

Razer heeft nieuwe generaties van zijn Blade 14, 15 en 17 aangekondigd. De Blade 15 en 17 levert het bedrijf met Intel-processors van de twaalfde generatie, de Blade 14 krijgt Ryzen 9 6000-apu's, die Razer combineert met onder andere de Nvidia RTX 3080 Ti.

De processor van de Blade 14 is de AMD Ryzen 9 6900HX, een apu met een Radeon 680M-gpu. De fabrikant levert verschillende modellen van de laptop, met een GeForce RTX 3060, RTX 3070 Ti of RTX 3080 Ti. De laptops met 3070 Ti en 3080 Ti komen beschikbaar met een ips-scherm met een resolutie van 2560x1440 pixels en maximale verversingssnelheid van 165Hz. De laptop is 1,7cm dik en beschikt verder onder andere over een PCIe 4.0-ssd met een opslagcapaciteit van 1TB, 16GB ddr5 en ondersteuning voor Wi-Fi 6E.

De Blade 15 en 17 komen beschikbaar met een Intel Core i7-12800H met zes krachtige en acht zuinige cores, een chip van de nieuwe Alder Lake-generatie. Deze laptops verschijnen alleen in varianten met een GeForce RTX 3060 of RTX 3070 Ti. Het 15,6"-scherm van de Blade 15 komt in twee varianten: een 1080p-versie van 360Hz en een 1440p-model met een maximale verversingssnelheid van 240Hz. De Blade 17 met 17,3-scherm komt ook in varianten met die verversingssnelheden, maar ook verschijnt er een 1080p-model van 165Hz. De Blade 17 bevat verder acht speakers.

De Blade-laptops verschijnen in het eerste kwartaal van 2022. De Blade 14 krijgt een startprijs van 2200 euro, de prijs van de Blade 15 begint bij 2800 euro en de Blade 17 komt vanaf 3000 euro beschikbaar.