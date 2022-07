Razer introduceert Stream Controller met 12 touchscreenknoppen voor streamers

Razer heeft de Stream Controller geïntroduceerd, een apparaat dat bedoeld is voor streamers en onder meer twaalf touchscreenknoppen bevat die voor shortcuts en apps gebruikt kunnen worden. De Stream Controller lijkt een rebadged Loupedeck Live te zijn.

De Razer Stream Controller bevat twaalf knoppen die uit individuele lcd-touchscreens bestaan. Gebruikers kunnen zelf instellen wat de knoppen doen, zoals navigeren naar een andere app of functies binnen een programma uitvoeren. Tijdens het streamen kunnen gebruikers bijvoorbeeld wisselen tussen het wel of niet tonen van gamebeelden aan kijkers, of andere overlays in beeld laten zien.

De Controller kent ook een Dynamic Mode, waarbij de knoppen zich aanpassen aan het programma waar de gebruiker in zit. Opent de gebruiker bijvoorbeeld Photoshop, dan kunnen gebruikers met de Controller de croptool gebruiken of naar een andere Adobe-app navigeren. Met de touchscreens kunnen gebruikers swipen naar andere knoppenlay-outs.

Aan de linker- en rechterkant van de twaalf touchscreenknoppen zitten drie draaiknoppen, met daarnaast een lcd die laat zien wat deze knoppen doen. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld het volume van de microfoon of muziek aanpassen, of het volume van hun eigen koptelefoon verhogen of juist verlagen. Onder in het apparaat zitten acht macroknoppen, waarmee gebruikers andere lay-outs kunnen kiezen of als extra shortcutknoppen kunnen gebruiken.

De Stream Controller is beschikbaar vanaf de herfst en kost in Europa 270 euro. Het apparaat meet 151x101,5x30,2mm, weegt 210 gram en werkt met macOS-versie 10.14 of Windows 10 of hoger. Razer zegt voor de Stream Controller te hebben samengewerkt met Loupedeck. Dit bedrijf verkoopt met de Live een apparaat dat sterk op de Stream Controller lijkt, waarmee laatstgenoemde een rebadge van de Live lijkt te zijn. Razers apparaat werkt ook met Loupedecks marktplaats voor extra plug-ins en profielen.