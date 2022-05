Razer Blade 15 krijgt eind dit jaar 240Hz-oledscherm met 1440p-resolutie

Razer brengt in het laatste kwartaal een nieuwe versie van de Blade 15-laptop uit, die uitgevoerd kan worden met een 240Hz-oledpaneel. Daarmee is Razer de eerste fabrikant die zo'n laptop aankondigt. De laptop krijgt daarnaast een i9-12900H en een RTX 3070 Ti.

Het 15,6"-scherm krijgt een responstijd van 1ms en een piekhelderheid van 600cd/m², schrijft onder meer PetaPixel. Het paneel ondersteunt verder het volledige DCI-P3-kleurenspectrum. Razer verkoopt de Blade 15 al met een oledscherm, alleen gaat het dan om een 4k-paneel met een verversingssnelheid van 60Hz. De verversingssnelheid ligt bij het nieuwe paneel dus hoger, maar de resolutie is met 1440p wel lager.

Naast de Intel Core i9 en de Nvidia RTX 3070 Ti krijgt de laptop maximaal 32GB-DDR5-geheugen en een ssd van maximaal 1TB groot. Die opslag kan worden uitgebreid met het extra M.2-slot. Verder zijn er Thunderbolt 4-, USB-C-, USB-A- en HDMI-aansluitingen, en is er een SD-kaartlezer. De behuizing wordt van aluminium gemaakt.

Of de laptop ook dit jaar nog naar Nederland en België komt, is niet bekend. Omgerekend en inclusief btw kost de Blade 15 met 240Hz-oledscherm in de VS 4020 euro.