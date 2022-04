Met hun diepe zwartweergave, oneindig contrast en groot kleurbereik zijn oledschermen in smartphones en tv's niet meer weg te denken. Bij andere productcategorieën wil de opkomst van dat schermtype maar niet vlotten. Zo wordt er al jaren gesproken over oledmonitoren en die zijn inmiddels te koop, maar ze kosten een rib uit je lijf. De eerste laptops met oledpanelen kwamen al in 2016 uit, maar het bleef tot voor kort bij een paar modellen en lage aantallen.

Daar is dit jaar verandering in gekomen, nadat Samsung Display in januari aankondigde meer dan tien nieuwe oledpanelen voor laptops te gaan maken. Ook zei de fabrikant te verwachten dat de verkopen dit jaar vervijfvoudigen. De eerste resultaten daarvan zijn inmiddels te zien. In dit artikel zetten we de recente ontwikkelingen op een rij en kijken we vooruit naar wat we kunnen verwachten.