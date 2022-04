Op veler verzoek duiken we vandaag in de fors gestegen prijzen van videokaarten. Dat inmiddels ongeveer elk type videokaart lastig verkrijgbaar is, is niets nieuws, maar de prijzen bleven in de maanden na de introductie nog stabiel. Sinds januari verandert dat en rijzen de prijzen van videokaarten de pan uit. Sommige webshops hebben zelfs de bestelmogelijkheid uitgezet om zichzelf te beschermen tegen hordes ongeduldige pc-gamers en verder stijgende inkoopprijzen. Tweakers zocht uit wat er aan de hand is.

Afgelopen week sprak Tweakers met diverse winkels, distributeurs en fabrikanten van videokaarten. Vrijwel allemaal vroegen ze ons om de verstrekte informatie niet herleidbaar te publiceren. Immers, al deze partijen zijn juist nu extreem afhankelijk van hoeveel voorraad ze toegewezen krijgen, in jargon: de allocatie. Vanzelfsprekend respecteren we dat verzoek.