Alternate: kans op beschikbaarheid RTX 3080 in eerste kwartaal 'vrijwel nihil'

Alternate waarschuwt klanten dat de beschikbaarheid van Nvidia GeForce RTX 30-gpu's in het eerste kwartaal van 2021 verder verslechtert. De webwinkel meldt onder andere dat de kans op RTX 3080-videokaarten gedurende die periode 'vrijwel nihil' is.

Met name RTX 3080- en RTX 3060 Ti-videokaarten zullen het komende kwartaal kampen met extra lage beschikbaarheid, meldt de webwinkel, die recentelijk zijn verwachtingen voor dit kwartaal publiceerde. Volgens Alternate is de verslechterde beschikbaarheid te wijten aan de slechte beschikbaarheid van grondstoffen en Nvidia-chips, in combinatie met het Chinees Nieuwjaar, waardoor fabrieken tijdelijk zijn gesloten.

Alternate heeft momenteel 'zeer veel openstaande klantorders' voor RTX 3080-videokaarten, maar er is momenteel 'zeer weinig aanbod' van die gpu's. Daardoor is de kans op beschikbaarheid van die videokaart in het komende kwartaal 'vrijwel nihil'. Dat geldt zeker voor nieuwe orders, zo meldt Alternate. Van de RTX 3060 Ti is volgens de webshop ook zeer weinig aanbod. Daardoor is de kans op beschikbaarheid van die gpu eveneens 'erg laag'. Alternate verwacht dit kwartaal wel kleine leveringen van RTX 3090- en RTX 3070-videokaarten, waarvan momenteel nog 'weinig' orders openstaan bij de webshop.

De webwinkel blijft naar eigen zeggen de bestellingen op volgorde uitleveren. Alternate zegt verder dat 'de prijzen voor nieuwe bestellingen de komende tijd nog verder zullen stijgen door marktwerking'. De afgelopen maanden zijn de prijzen van veel Nvidia GeForce RTX 30-videokaarten al fors gestegen. Dit is te zien bij alle verschillende RTX 30-gpu's.

Uit data van de Hardware Info Prijsvergelijker blijkt bijvoorbeeld dat de prijs van veel RTX 3070-videokaarten inmiddels de 800 euro overstijgt. De gemiddelde prijs onder 30 verschillende RTX 3070-gpu's bedraagt momenteel 870 euro, met een modaal van 899 euro. Ter illustratie: de RTX 3070 Founders Edition van Nvidia heeft een adviesprijs van 519 euro. De gemiddelde prijs onder 33 verschillende RTX 3080-gpu's ligt momenteel op 1101 euro met een modaal van 1099 euro. De RTX 3080 Founders Edition-adviesprijs bedraagt 719 euro.

Ter illustratie: de gemiddelde prijs van de Gigabyte GeForce RTX 3080 Eagle OC steeg in een paar maanden van 829 naar 1029 euro. Afbeelding via Hardware Info

De slechte verkrijgbaarheid van GeForce RTX 30-videokaarten speelt al maanden. De RTX 3080 kwam in september uit en was vrijwel direct na release uitverkocht. De kaarten zijn nog altijd moeilijk verkrijgbaar. De gpu's die wel leverbaar zijn, worden voor hoge prijzen verkocht. Ook andere gpu's in de RTX 30-serie zijn moeilijk te vinden en kampen met opgehoogde prijzen.

Nvidia heeft vorig jaar zijn excuses aangeboden voor de leveringsproblemen en meldde in november dat de tekorten tot in 2021 kunnen aanhouden. De gpu-fabrikant noemde toen 'capaciteitsproblemen' in de hardwaresector één van de redenen voor de slechte verkrijgbaarheid. Nvidia brengt later deze maand zijn RTX 3060-videokaarten uit. De beschikbaarheid van deze gpu's moet nog blijken.

Ook AMD kampt met beperkte beschikbaarheid van zijn Radeon RX 6000-videokaarten. De eerste gpu's in die serie verschenen in november, en waren vrijwel direct na release uitverkocht. Een week later verschenen de aangepaste RX 6000-varianten, die ook vrijwel onverkrijgbaar waren. Ook de Ryzen 5000-cpu's waren snel uitverkocht bij release. De Ryzen 5 5600X en Ryzen 7 5800X zijn inmiddels beter verkrijgbaar, maar de Ryzen 9 5900X en 5950X blijven beperkt leverbaar.

AMD meldde eerder dit jaar dat de tekorten van zijn chips naar verwachting 'tot halverwege 2021' zullen aanhouden. Daarmee doelt het op zijn chips voor de pc- en gamingmarkten. AMD produceert ook de chips die in de PlayStation 5 en Xbox Series X en S worden gebruikt.