Nvidia-topman: GeForce RTX 3080- en 3090-tekorten houden aan tot 2021

De vraag naar GeForce RTX 3080- en 3090-kaarten blijft nog dit hele jaar hoger dan het aanbod, verwacht Jensen Huang, de directeur van Nvidia. Volgens hem ligt dat niet zozeer aan problemen met het aanbod, maar meer aan de hoge vraag.

Huang verwacht een zeer succesvol laatste kwartaal van 2020 voor zijn bedrijf, vanwege de populariteit van de Ampere-kaarten en de verwachte extra hoge vraag in de decemberperiode. Het gevolg is dus wel dat consumenten er rekening mee moeten houden dat ze dit jaar geen GeForce RTX 3080- en 3090-kaarten kunnen bemachtigen.

Volgens Huang verwachtte Nvidia wel een hoge vraag, maar oversteeg de uiteindelijke vraag de verwachtingen enorm. "Winkeliers vertellen dat ze een fenomeen als dit in tien jaar niet gezien hebben. Het gaat terug naar de dagen van Windows 95 en Pentium, toen mensen alles deden om deze dingen te kopen." Dat zei Huang in een vraaggesprek, waarover Tom's Hardware bericht.

Zelfs als Nvidia de hoge vraag wel juist had ingeschat, was het niet mogelijk geweest genoeg te produceren, denkt de topman. "We produceren echt heel veel. De yields zijn goed, de levering van het product verloopt fantastisch. Het is gewoon direct uitverkocht."

De uitspraak van Huang komt niet als een verrassing. Tweakers schreef vorige week op basis van gesprekken met webwinkels al dat het waarschijnlijk nog maanden gaat duren voordat de verkrijgbaarheid van de kaarten normaliseert. Nvidia zelf stelde de beschikbaarheid van de RTX 3070 met twee weken uit, tot 29 oktober, om beter in te kunnen spelen op de hoge vraag. Ook bood Nvidia zijn excuses aan voor de problemen die klanten ondervonden om kaarten te bemachtigen.