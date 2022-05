Nvidia stelt GeForce RTX 3070 uit tot 29 oktober

Nvidia brengt zijn RTX 3070-videokaart op 29 oktober uit. Dat is twee weken later dan eerder was aangekondigd. De fabrikant zegt de release uit te stellen om ervoor te zorgen dat de beschikbaarheid beter is op het moment dat de videokaart te koop is.

Volgens Nvidia is de RTX 3070 volop in productie en zal het uitstel er voor zorgen dat partners wereldwijd meer videokaarten op voorraad hebben bij de release. Aantallen noemt Nvidia niet. Zowel de release van de RTX 3080 als RTX 3090 verliepen moeizaam. De vraag naar de videokaarten is veel groter dan het aanbod. Dat geldt zowel voor de Founders Edition-uitvoeringen die Nvidia zelf verkoopt, als de videokaarten van aib-partners die bij webshops te koop zijn.

Nvidia bood daarvoor zijn excuses aan en zegt dat de vraag naar RTX 30-kaarten veel groter is dan vooraf werd ingeschat. De interesse zou veel groter zijn dan bij de release van bijvoorbeeld de RTX 20-serie. Nvidia noemt echter geen concrete cijfers. Hoeveel videokaarten er zijn verkocht is niet bekend.

Wanneer er reviews verschijnen van de RTX 3070-videokaarten is nog niet bekend. Dat zou ook 15 oktober gebeuren, samen met de release. Mogelijk wordt het reviewembargo ook opgeschoven naar de nieuwe verschijningsdatum. Nvidia heeft zelf wel prestatieslides getoond, maar onafhankelijke benchmarks zijn er nog niet. De RTX 3070 is gebaseerd op de GA104-chip, een kleinere variant van de GA102 die voor de RTX 3080 en 3090 wordt gebruikt. Nvidia biedt zijn RTX 3070 Founders Edition aan voor 519 euro.

Door Nvidia gepubliceerde RTX 3070-benchmarks