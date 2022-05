Dochteronderneming van MSI verkocht RTX 3080-gpu's op eBay voor 1359 dollar

Starlit Partner, een bedrijf dat gelieerd is aan MSI, verkocht op eBay nieuwe GeForce RTX 3080-videokaarten voor bedragen ver boven de adviesprijs. Volgens MSI ging het om een fout en gaat het bedrijf geld teruggeven aan kopers.

Reddit-gebruikers merkten op dat Starlit Partner op eBay RTX 3080-kaarten van MSI verkocht voor hoge bedragen. Zo werd de Gaming X Trio 10G-variant aangeboden voor 1359 dollar, terwijl die kaart een adviesprijs van 759 dollar heeft. Omdat de vraag naar de RTX 3080-kaarten veel groter is dan het aanbod, zijn er ook daadwerkelijk gpu's verkocht voor die prijs.

Dergelijke hoge prijzen zijn op eBay niet uitzonderlijk, maar Reddit-gebruikers ontdekten dat Starlit Partner onderdeel is van MSI Computer Corp. Dat is een Amerikaanse tak van het Taiwanese moederbedrijf Micro-Star International. Het feit dat MSI zijn eigen videokaarten voor veel te hoge bedragen verkocht, leidde tot veel verontwaardigde reacties van geïnteresseerden. Dat werd onder andere opgepikt door Linus Tech Tips, dat Nvidia informeerde. De fabrikant zei vervolgens een onderzoek in te stellen.

MSI geeft in een reactie toe dat Starlit Partner deel uitmaakt van het bedrijf. Volgens de fabrikant is het een individuele dochteronderneming die overtollige voorraad en refurbished producten verkoopt. De onderneming zou geen toegang mogen hebben tot nieuwe producten, zoals de RTX 30-videokaarten. Volgens MSI kreeg het bedrijf door een fout toegang tot een voorraad nieuwe kaarten, terwijl dat niet had mogen gebeuren.

MSI heeft zijn dochteronderneming opgedragen om de kopers van de te dure RTX 3080-kaarten te benaderen en die twee opties te bieden: de kopers kunnen de kaart houden en het geld dat zij boven op de adviesprijs hebben betaald terugkrijgen, of hun kaart terugsturen en het volledige bedrag terugkrijgen. MSI zegt strengere regels in te stellen om een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen.