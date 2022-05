Nvidia RTX 3080-driver lijkt v/f-curve aan te passen voor meer stabiliteit

De GeForce 456.55-driver die Nvidia heeft uitgebracht, lijkt bij de RTX 3080-gpu's de v/f-curve aan te passen. Die bepaalt hoeveel spanning vereist is om een bepaalde klokfrequentie te kunnen handhaven. Voor veel gebruikers lijkt dit stabiliteitsproblemen op te lossen.

Afbeelding: HardwareLuxx

In de releasenotes van de nieuwste GeForce-driver schrijft Nvidia dat er aanpassingen zijn gemaakt die stabiliteit van de RTX 30-serie gpu's ten goede moet komen. Specifieke details daarover geeft de fabrikant zoals gebruikelijk niet. De Duitse site HardwareLuxx merkte op dat de v/f-curve vermoedelijk is aangepast. Een test met de oude en nieuwe driver maakte een verschil zichtbaar bij de Asus TUF Gaming RTX 3080-videokaart.

Tweakers heeft die test gereproduceerd met vier verschillende RTX 3080-kaarten: de Gigabyte RTX 3080 Gaming OC, MSI RTX 3080 Gaming X Trio, Asus TUF Gaming RTX 3080 en Nvidia RTX 3080 Founders Edition. Bij alle kaarten is na de driverupdate een verandering te zien aan de v/f-curve, maar het effect verschilt per kaart en is niet eenduidig. De Gigabyte-uitvoering gebruikt na de update een hogere spanning voor de lage kloksnelheden en de Asus-kaart doet dat juist bij de hoge klokfrequenties.

Bij de kaarten van MSI en Nvidia is de v/f-curve praktisch identiek bij beide driverversies. De oude driver lijkt zelfs iets meer spanning te leveren bij gelijke frequenties. In de praktijk is het verloop van de v/f-curve van veel factoren afhankelijk. Deze is gelinkt aan de gpu-temperatuur, en die wordt bepaald door onder andere de kwaliteit van de chip. Door variaties bij chipproductie kan daar dus onderling ook verschil in zitten. Dat verklaart het het verschil in de v/f-curve bij de Asus TUF-kaart die zowel door Tweakers als door HardwareLuxx is getest. Overigens heeft Tweakers tijdens het testen van de betreffende videokaarten geen stabiliteitsproblemen ondervonden, ook niet met de oude driver.

Van links naar rechts: de Gigabyte RTX 3080 Gaming OC, MSI RTX 3080 Gaming X Trio, Asus TUF Gaming RTX 3080 en Nvidia RTX 3080 Founders Edition. De grijze lijn is de nieuwe GeForce 356.55-driver, de blauwe is de vorige 356.38-driver.

Het veranderen van de v/f-curve kan in theorie effect hebben op de prestaties. Als de videokaarten meer spanning vereisen om een bepaalde klokfrequentie te halen, gaat het stroomverbruik omhoog en dat kan de kaart forceren om een lagere 'stap' in de boostcurve te kiezen. In de praktijk zijn de verschillen zo klein dat het effect marginaal is en binnen de marge van onze benchmarks valt.

De driverupdate lijkt voor veel RTX 3080-bezitters de stabiliteitsproblemen te verhelpen. Wat Nvidia precies heeft aangepast is niet bekend, maar lijkt in ieder geval succes te hebben. Na de release van de RTX 3080-videokaarten hadden gamers last van crashes, met name als de kaarten hoge kloksnelheden aantikten. Onder andere op het forum van Tweakers zijn dergelijke ervaringen te lezen.

In de afgelopen dagen ging er veel aandacht uit naar het gebruik van verschillende condensators door fabrikanten. Niet alle RTX 3080-kaarten hebben dezelfde condensators en er werd gesuggereerd dat de stabiliteitsproblemen daar mee te maken zouden kunnen hebben. Nvidia ontkent dat en stelt dat het aantal groeperingen van verschillende condensatoren variëren en dat dit niet noodzakelijk een indicatie is van de kwaliteit.