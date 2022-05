Vorige maand introduceerde Nvidia de GeForce RTX 3080, de eerste nieuwe videokaart gebaseerd op de Ampere-architectuur. Destijds bespraken we uitsluitend Nvidia's eigen Founders Edition, maar inmiddels hebben ook de custom exemplaren van ASUS, Gigabyte, Inno3D en MSI ons testlab bereikt. Wat is van dit vijftal de benijdenswaardigste RTX 3080?

Lancering en landing

Enkele dagen nadat we onze review van de RTX 3080 publiceerden, ging de nieuwe videokaart in de verkoop. Er een bemachtigen was echter praktisch onmogelijk; Nvidia's eigen website bezweek onder de hoeveelheid geïnteresseerden en winkeliers beschikten over bijna lachwekkend kleine voorraden custom kaarten. Niet heel gek als je bedenkt dat Nvidia pas een paar weken voor de introductie was begonnen met het leveren van productieversies van de gpu.

Nvidia bood voor de leveringsproblematiek zijn excuses aan, waarbij het aangaf dat het de vraag had onderschat, samen met zijn partners. Van videokaartfabrikanten begrijpen we dat de productieaantallen elke week toenemen, maar het zou ons niet verbazen als het nog maanden gaat duren voordat het aanbod de vraag kan bijhouden. Op de volgende pagina gaan we daar dieper op in, en duiden we ook de stabiliteitsproblematiek die in de afgelopen week het nieuws domineerde.

Dat er flink wat vraag is naar de RTX 3080-kaarten, staat echter buiten kijf, zo blijkt ook uit gesprekken die we met diverse webwinkels voerden. Voorraad en zelfs uitzicht daarop is er eigenlijk nergens; de summiere toeleveringen vallen ten deel aan de grote hoeveelheid backorders, waardoor de voorraadindicatie geen moment op groen springt. De prijzen bij webshops zijn daardoor vaak allesbehalve realistisch. Daarom gaan we voor de beoordeling in deze round-up uit van de adviesprijzen, die een beter beeld geven van hoe de diverse modellen zich tot elkaar zullen verhouden als de leverbaarheid eenmaal op gang komt.