GeForce RTX 3080 FE lijkt beperkt op voorraad te zijn geweest - update

De Founders Edition van de Nvidia RTX 3080 lijkt beperkt op voorraad te zijn geweest. Veel potentiële kopers zaten om drie uur Nederlandse tijd klaar om de videokaart aan te schaffen, maar dat lukte aanvankelijk niemand en later een beperkte groep.

De Nederlandstalige productpagina van de RTX 3080 laat sinds een uur of drie zien dat de Founders Edition niet op voorraad is, terwijl hij op dat moment juist beschikbaar had moeten zijn. Ook in andere landen stond de status van de kaart sinds drie uur op 'niet op voorraad', aldus gebruikers in een Reddit-thread. Tweaker lt_cmd_data zegt op het forum dat het bedrijf claimt dat er een storing zou zijn op de website van Nvidia.

De Founders Edition van de RTX 3080 zou vanaf donderdag verkrijgbaar zijn, maar het is onbekend hoeveel voorraad Nvidia echt heeft. De voorraad van andere kaarten bij andere webwinkels lijkt ook beperkt: veel winkels zeggen niet te kunnen leveren. Nvidia heeft nog niet gereageerd.

De RTX 3080 is de eerste van de nieuwe generatie Nvidia-kaarten die in de verkoop zou gaan. De duurdere RTX 3090 en goedkopere RTX 3070 volgen later. Tweakers publiceerde woensdag een review van de RTX 3080.

Update, 17:40: De verkoop begon om 17.00 dan toch in Nederland en België, en voor sommigen al wat eerder. In het RTX 30XX Levertijden-topic melden sommige tweakers dat ze de kaart konden aanschaffen. Veel potentiële kopers liepen echter tegen problemen aan bij het kopen, zoals lege winkelmandjes ondanks het plaatsen van een bestelling. MeGekko laat inmiddels aan klanten weten: "We zijn vanaf 15:00 overstelpt door orders en vragen over de nieuwe Nvidia RTX-3080 videokaarten. Onze website kon het enorme aantal bezoekers die gelijktijdig aan het zoeken waren niet langer verwerken, onze excuses hiervoor, desondanks zijn er toch ongeveer 800 klanten in geslaagd tussen 15:00 en 15:30 een RTX-3080 videokaart te bestellen. Een gedeelte hiervan kunnen wij uitleveren maar lang niet allemaal. Nvidia heeft aangegeven dat het niet waarschijnlijk is dat alle bestellingen binnen enkele maanden worden uitgeleverd." Het lijkt er daarmee op dat kopers die er niet in slagen een exemplaar van de eerste lichting kaarten te verkrijgen, nog maanden moeten wachten op hun RTX 3080.

Update, 22:25: Nvidia zegt in een reactie dat de grote belangstelling de Nvidia-winkel offline haalde.