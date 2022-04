RTX 3090 is 10 tot 15 procent sneller dan RTX 3080 in 4k en beperkt in voorraad

Nvidia brengt donderdag om 15:00 uur zijn RTX 3090-videokaart uit. Dan verschijnen er ook onafhankelijke reviews, maar de fabrikant geeft nu zelf al aan dat de kaart voor 4k-gaming nauwelijks sneller is dan de RTX 3080. Volgens Nvidia is de kaart beperkt in voorraad.

Volgens Nvidia is de RTX 3090 bedoeld 'voor een unieke groep gebruikers' en is de kaart daarom beperkt in voorraad. De fabrikant zegt met partners te werken aan het vergroten van de voorraad in de komende weken. Nvidia zegt dit in een aankondiging over de beschikbaarheid van het nieuwe topmodel, dat donderdagmiddag uitkomt.

Het verschijnen van de RTX 3080 vorige week verliep problematisch. Nvidia en winkels zouden overweldigd zijn geweest door de vraag en veel geïnteresseerden hebben geen kaart kunnen bemachtigen. Concrete verkoopcijfers heeft Nvidia echter niet gegeven.

Nvidia meldt in het bericht over de beperkte voorraad ook dat de RTX 3090 voor 4k-gaming maar 10 tot 15 procent sneller is dan de RTX 3080. Het topmodel is echter twee keer zo duur. Met de vooruitblik op de prestaties geeft Nvidia aan dat de kaart voor de meeste gamers geen goede koop is.

Volgens Nvidia is de RTX 3090 gericht op gebruikers van de Titan RTX en eerdere Titan-kaarten. Bij content creation zou het topmodel met 24GB gddr6x beter tot zijn recht komen. Nvidia toont benchmarks als Blender en Luxray waarin de RTX 3090 het veelal 1,5x beter doet dan de Titan RTX. Een vergelijking met de RTX 3080 maakt Nvidia echter niet.

Ook stelt Nvidia dat de RTX 3090 geschikt is voor 'extreme gamers' en gamen op een 8k-resolutie. Daarbij verwijst de fabrikant naar een pagina met eigen benchmarks die bij de introductie van de kaart al werden getoond. Hierbij wordt geen vergelijking gemaakt met andere videokaarten.

Nvidia geeft zijn RTX 3090 Founders Edition een prijs van 1549 euro. Luxe uitvoeringen van fabrikanten zijn nog een paar honderd euro duurder. Prijzen van sommige RTX 3090-kaarten staan al in de Pricewatch.