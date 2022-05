Fabrikanten reageren op stabiliteitsproblemen van Nvidia RTX 3080-videokaarten

Enkele videokaartfabrikanten hebben gereageerd op de stabiliteitsproblemen waarmee verschillende Nvidia RTX 3080-videokaarten lijken te kampen. Nvidia heeft zelf nog niet gereageerd op de problemen.

Eerder deze week kwam aan de orde dat verschillende gebruikers meldden dat hun RTX 3080-videokaarten kampen met stabiliteitsproblemen. Gebruikers van de videokaart zouden bijvoorbeeld op bepaalde momenten crashes naar het bureaublad ondervinden tijdens het gamen, zo schreven ComputerBase en VideoCardz. Ook op het Gathering of Tweakers-forum melden verschillende gebruikers problemen met de RTX 3080.

Igor's Lab publiceerde vervolgens een artikel waarin de website suggereerde dat het probleem mogelijk deels is te wijten aan de condensators die direct achter de gpu-core zijn geplaatst, hoewel dat nog niet officieel is bevestigd door Nvidia. VideoCardz schrijft dat videokaartfabrikanten volgens de richtlijnen van Nvidia kunnen fabrikanten bijvoorbeeld multilayer ceramic chip capacitors en 'conductive polymer tantalum solid capacitors', ook wel 'poscaps', mogen gebruiken voor hun videokaarten. Een combinatie van die twee is ook mogelijk. Het is daarbij goed om te vermelden dat YouTube-gebruiker Buildzoid van Actually Hardcore Overclocking in een video meldt dat geen van de RTX 3080-videokaarten daadwerkelijk poscaps gebruiken. In plaats daarvan zouden de videokaarten gebruikmaken van zogeheten SP-Caps, een ander soort polymeercondensators.

Het lijkt erop dat videokaarten die exclusief gebruikmaken van dergelijke SP-Caps vooralsnog meer stabiliteitsproblemen hebben, terwijl de videokaarten die deels gebruikmaken van mlcc's dus met minder problemen lijken te kampen. YouTube-gebruiker Intermit.Tech, die ook actief is op Tweakers, publiceerde een video waarin de werking van de twee condensatortypes en de mogelijke oorzaak van de problemen uitgebreid worden besproken. Reddit-gebruiker Nestledrink plaatst op zijn beurt een overzicht met de condensatortypes in alle verschillende RTX 3080-videokaarten. Het is nog niet bevestigd dat de condensatortypes alle problemen veroorzaken. Zo meldt GamersNexus dat een deel van de problemen mogelijk te wijten zijn aan te hoge boostclocks op bepaalde kaarten.

Verschillende condensatorlay-outs met 'poscaps' / SP-Caps (rood) en mlcc's (groen). Afbeeldingen via Igor's Lab

Inmiddels hebben verschillende videokaartfabrikanten gereageerd op de stabiliteitsproblemen. MSI zou het probleem tijdens een livestream erkend hebben, waarbij het bedrijf volgens VideoCardz suggereerde dat het om een driverprobleem gaat. De fabrikant meldt aan een Gathering of Tweakers-forumlid dat het probleem vooralsnog opgelost kan worden met een underclock van '75Hz'. Colorful zou de pers daarnaast hebben benaderd over de stabiliteitsproblemen. Het moederbedrijf van Zotac zou de problemen volgens Igor's Lab hebben opgemerkt en verandert het ontwerp van zijn kaarten.

EVGA heeft op zijn beurt een volledige statement uitgebracht, waarin de fabrikant meldt dat zijn 'videokaarten met zes poscaps' volgens eigen tests inderdaad niet goed werkten. Het bedrijf kwam daar naar eigen zeggen achter tijdens kwaliteitstests die werden uitgevoerd tijdens de massaproductie van zijn kaarten. EVGA heeft 'een week' gewerkt om het probleem te vinden en op te lossen, en inmiddels heeft de fabrikant zijn FTW3-videokaart voorzien van 'vier poscaps met twintig mlcc-condensators'. De XC3-variant van EVGA heeft 'vijf poscaps met 10 mlcc's'. De videokaarten met zes 'poscaps' zouden niet naar klanten zijn verstuurd, maar wel in handen van enkele reviewers zijn gekomen. Nvidia heeft zelf nog niet gereageerd op de problemen.