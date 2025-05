EKWB reageert op berichten over financiële en interne problemen - update

EKWB heeft gereageerd op berichten over financiële instabiliteit bij het bedrijf en betaalachterstanden aan personeel en leveranciers. Het bedrijf erkent 'problemen uit het verleden' en zegt corrigerende acties te ondernemen.

EKWB-oprichter Edvard König bevestigt de problemen in een verklaring. König is sinds februari weer ceo van de waterkoelingfabrikant om het bedrijf 'terug te leiden naar zijn gerespecteerde pad'. Het bedrijf bevestigt dat 'sommige van EK's externe aannemers en zakenpartners te maken hebben gehad met vertraagde betalingen'. Het bedrijf biedt zijn excuses aan voor die late betalingen en de gebrekkige communicatie daaromheen.

König erkent dat er 'nog een lange weg te gaan is', maar claimt dat het bedrijf al enkele problemen heeft verholpen, waaronder EKWB's belastingachterstand in de Verenigde Staten. De fabrikant gaat volgens de topman in het vervolg transparanter communiceren over vertragingen en onzekerheden bij uitstaande betalingen, te beginnen bij zijn personeel. Het bedrijf zegt ook zijn interne communicatie te verbeteren en de relatie met zijn dochterondernemingen te verbeteren. Het bedrijf gaat ook uitstaande overuren alsnog betalen. Medewerkers kunnen daarvoor contact opnemen met een speciaal e-mailadres.

Afgelopen weekend kwam aan het licht dat EKWB in de financiële problemen zit. Dat bleek uit onderzoek van Gamers Nexus, dat dertien bronnen sprak die bekend zijn met de kwestie. Uit het onderzoek bleek dat de fabrikant last heeft van liquiditeitsproblemen door overtollige voorraden. Medewerkers, aannemers en leveranciers zijn soms al maandenlang niet betaald en overuren zouden onbetaald blijven. Daarnaast werd gesproken over slechte relaties tussen het hoofdkwartier in Slovenië en de dochteronderneming in de VS. EKWB heeft onlangs zijn kantoren in Texas gesloten. Het bedrijf had ook belastingachterstand in die staat, hoewel die inmiddels moet zijn opgelost.

Uit de berichtgeving van Gamers Nexus bleek ook dat EKWB cease-and-desistbrieven heeft verstuurd aan zeker twee personen, waaronder een voormalig medewerker die zich uitsprak over de problemen bij het waterkoelingbedrijf. EKWB eiste daarin dat de medewerker een LinkedIn-bericht over de kwestie verwijdert. Het bedrijf eist ook uiterlijk 25 april een vergoeding van 70.000 euro wegens het schenden van zijn geheimhoudingsverklaring. EKWB gaat in zijn statement niet in op deze juridische acties. Tweakers heeft nagevraagd of de fabrikant van plan is deze eisen door te zetten.

Update, woensdag: "We hebben nog niet besloten hoe we verder gaan", vertelt een EKWB-woordvoerder na vragen van Tweakers over de cease-and-desistbrief die het bedrijf stuurde aan een voormalige medewerker. "Gezien de onderwerpen die aan het licht zijn gekomen, is ons primaire doel om problemen te onderzoeken en recht te zetten. We stellen het openbaar maken van vertrouwelijke informatie en laster echter niet op prijs."