Linus Tech Tips stopt na kritiek een week lang met het maken van video's

Het populaire techkanaal Linus Tech Tips stopt een week lang met het maken van video's. Het team wil deze tijd gebruiken om interne processen tegen het licht te kunnen houden en te verbeteren. Het besluit volgt na kritiek van onder meer Gamers Nexus.

"We hoeven niet meer te strijden om te overleven, en we hoeven niet te werken op deze snelheid", zegt Linus Media Groups chief financial officer Yvonne Ho in een video genaamd 'What do we do now?' "Sterker nog, het is ons streven om steeds meer te doen, en steeds beter te zijn, dat onze huidige situatie heeft doen ontstaan. We stoppen daarom per direct met het produceren van alle YouTube-video's." Linus Tech Tips kwam eerder deze week onder vuur te liggen door een uitgebreide video van een ander populair techkanaal, Gamers Nexus. Dat gaf gedetailleerde, kritische beschrijvingen over de meetmethodes en ethische praktijken van Linus Media Group, waar LTT nu op reageert.

De pauze die LTT nu inlast is tijdelijk; het team wil de komende week gebruiken 'alle processen en workflows tegen het licht te houden', om zo de content te kunnen verbeteren. "Dit betekent dat voor het eerst in twaalf jaar, LTT niet alleen één dag, maar meerdere dagen achter elkaar geen video's zal uploaden." De pauze betekent overigens niet dat er vanaf vandaag geen video's meer verschijnen. Zo geeft Head of Writing James Strieb aan dat er al enkele video's ingepland staan en nog online komen.

Ho zegt daarnaast dat het langer dan een week zal duren voordat de content en de processen op het niveau zijn 'dat we willen en nodig hebben'. Ook na de komende week zal het kanaal dan ook minder video's uploaden, om zo te kunnen focussen op de kwaliteit. "In ieder geval voorlopig, zolang we onze zaken nog op orde aan het krijgen zijn", zegt Ho over de verlaagde output van LTT.

Teststandaarden- en processen openbaar maken

In de video geven meerdere LTT-leidinggevenden aan wat ze de komende tijd willen veranderen. Een van de concreetste plannen komt van Gary Key, Head of Labs, het testlab van LTT. Hij wil de komende week documentatie publiceren die de teststandaarden en -processen van Labs duidelijk maken, om zo feedback te kunnen krijgen van de community en collega's. Het team gaat ook code publiceren die het gebruikt om producten te testen, met de hoop er zo feedback op te krijgen.

Verder gaat het Labs-team ook alle voorheen gepubliceerde video's die Labs-data bevatten nalopen, om te controleren of hier niet nog steeds fouten in zitten. Mocht dit zo zijn, dan wil het team deze video's aanpassen of offline halen. "Ik ben het niet eens met alle kritiek die tegen mijn team is gericht, maar ik moet wel erkennen wat we fout hebben gedaan en wat we hierna gaan doen", zegt Key. Later moet er ook een video komen die het gehele testproces van Labs laat zien. Bij nieuwe video's moet in de credits ook duidelijk worden welke benchmarkdata de videomakers hebben gebruikt.

Met de veranderingen zegt LTT transparanter te willen zijn richting lezers en kijkers Met de veranderingen zegt LTT transparanter te willen zijn richting lezers en kijkers en in de toekomst ook minder fouten te maken. Ceo Terren Tong, die zes weken geleden die functie overnam van Linus, zegt in de video dat ze in de toekomst echter ook fouten zullen blijven maken, 'omdat we nou eenmaal mensen zijn'. Tong wil dat zijn bedrijf bij nieuwe fouten 'nederiger' is, 'ook als we er daardoor minder perfect uitzien'.

Beschermende folie bij muis-hands-on

Linus Media Group kreeg de afgelopen week meermaals het verwijt niet juist te reageren bij fouten. Zo publiceerde LTT's zusterkanaal ShortCircuit een hands-on van gamingmuis Pwnage Stormbreaker, waarbij werd gezegd dat de muis niet lekker gleed over oppervlaktes. Na publicatie van de video bleek dat er nog beschermende folie over de voetjes zat, die ShortCircuit niet had verwijderd. Aanvankelijk zei Linus in een LMG-podcast dat die beschermende folie niet op de voetjes zat. Pas toen het bedrijf de beelden nogmaals bekeek, erkende het dat de folie toch wel nog op de muis zat. Het bedrijf zei de video aan te passen, maar bood geen excuses aan en zei dat Pwnage de beschermlaag duidelijker moet maken, met bijvoorbeeld pull tabs.

In een nieuwe reactie onder de ShortCircuit-video erkent LMG dat het een fout heeft gemaakt en dat diens eerste reacties niet juist waren. Nu zegt het bedrijf de fouten 'diep te betreuren' en het in de toekomst beter te willen doen. Tong noemt dit voorval als duidelijk voorbeeld van wat er allemaal fout kan gaan bij LMG en wat in de toekomst beter moet. "Ik ben het eens met de community. We moeten nog veel werk doen", zegt de ceo.

Gamers Nexus en het Billet Labs-koelblok

De kritiek op Linus Media Groep zwol dinsdag aan. Dat gebeurde na Gamers Nexus een video over LTT plaatste. Steve Burke geeft hierin weer wat volgens hem de grootste problemen zijn bij LTT als het gaat om nauwkeurigheid, ethiek en verantwoordelijkheid. Zo publiceert het platform volgens Burke te vaak video's met inhoudelijke fouten 'die consumenten kunnen misleiden' en worden opgemerkte fouten niet op de juiste manier aangepakt. Dit zou komen door een te druk werkschema waarin weinig tijd is voor zelfreflectie en het maken van kwalitatieve video's, iets dat LMG-werknemers ook publiekelijk hebben aangegeven. LMG erkent dan ook dat er verbetering nodig is en stopt daarom tijdelijk met het produceren van video's.

Koelblok

In de recente LTT-video gaat onder meer Linus Sebastian ook in op het voorval van een koelblok van Billet Labs. LMG had dit koelblok geleend voor een video, maar monteerde deze op de verkeerde gpu waardoor de resultaten en de review niet eerlijk waren, zo erkent Linus nu ook. Na de review wilde Billet Labs het koelblok terug, maar door communicatiefouten verkocht LMG het prototype bij een veiling. Dit zorgde voor financiële problemen bij start-up Billet Labs, al zijn de twee partijen inmiddels een vergoeding overeengekomen. LMG belooft beterschap als het gaat om interne communicatieprocessen en voorraadbeheer om dergelijke fouten in de toekomst te voorkomen.

Het besluit om tijdelijk te stoppen met video's staat los van een bericht dat een voormalige socialemediaredacteur van LMG woensdagochtend plaatste. Zij bekende dat ze eerder bij het bedrijf stopte vanwege de werkcultuur van het bedrijf. Ze zegt dat de werkdruk te hoog lag, spreekt over seksisme op de werkvloer en ongewenste aanrakingen. De werkdruk en cultuur zou zodanig ernstig zijn, dat ze zichzelf zou hebben verwond 'omdat ik oprecht dacht dat dit de enige manier zou zijn waarop ik een dag vrij zou kunnen hebben, zonder lastiggevallen te worden'. LMG heeft nog niet gereageerd op de claims van deze ex-werknemer.