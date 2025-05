'EKWB heeft financiële problemen en betaalt personeel al maandenlang niet'

EKWB kampt met financiële problemen, meldt Gamers Nexus. Uit onderzoek blijkt onder meer dat de fabrikant van waterkoelingen zijn personeel, leveranciers en freelancers soms al maandenlang niet betaalt. Het bedrijf zou te maken hebben met liquiditeitsproblemen en overtollige voorraden.

Gamers Nexus baseert zijn onderzoek op verhalen van dertien bronnen, waaronder (oud-)medewerkers en leveranciers van EK Water Blocks. Het YouTube-kanaal heeft naar eigen zeggen ook juridische documenten, kostenoverzichten, screenshots van chatberichten en e-mails, contracten en informatie over de belastingstatus van de fabrikant ontvangen. Gamers Nexus vond tijdens zijn onderzoek sporen van onbetaalde facturen en lonen, in sommige gevallen al vier maanden oud.

Volgens Gamers Nexus zijn de problemen onder andere veroorzaakt door onverantwoordelijkheid en nalatigheid van het bedrijf met betrekking tot betalingen. Het bedrijf zou overtollige voorraden ter waarde van miljoenen dollars hebben. Het bedrijf biedt in het algemeen erg veel verschillende soorten producten. Het assortiment van EKWB bestaat volgens Gamers Nexus uit meer dan 230 verschillende waterblokken, 40 complete waterkoelsets, 85 reservoirs, 40 pompen, 73 radiators en 212 andere accessoires.

EKWB besteedt de fabricage van die producten uit aan externe fabrikanten, die veelal een minimumaantal hanteren bij bestellingen. Dat leidt ertoe dat EKWB bij bestellingen te veel producten moet bestellen, die vervolgens lange tijd niet worden verkocht. Dat leidt tot de genoemde liquiditeitsproblemen.

Onbetaalde werknemers en leveranciers

Het onderzoek van Gamers Nexus volgt op berichten van voormalig EKWB-productmanager Dan Henderson. Hij deelde zijn ervaringen op LinkedIn, waar hij schrijft dat hij vier maanden achterstallig loon tegoed heeft van de fabrikant. Het team in Texas, waar EKWB-dochteronderneming EK Cooling Solutions is gevestigd, zou daarnaast gereduceerd zijn tot een skeleton crew met slechts een beperkt aantal medewerkers. EKWB stuurde Henderson daarop een cease and desist-brief, waarin het bedrijf eist dat hij zijn bericht verwijdert. Volgens EKWB moet Henderson uiterlijk 25 april ook 70.000 euro aan het bedrijf betalen wegens het 'schenden van zijn geheimhoudingsverklaring'.

De claims van Henderson komen overeen met de verhalen die Gamers Nexus hoorde van zijn bronnen. Verschillende medewerkers melden bijvoorbeeld dat ze al drie tot vier maanden niet betaald zijn. Loonsverhogingen zouden in sommige gevallen al bijna een jaar niet uitbetaald zijn. EKWB zou ook niet duidelijk zijn over wanneer ze die betalingen kunnen verwachten. Het bedrijf 'opereert in stilte'. Vier oud-medewerkers stellen dat EKWB, of zijn dochterondernemingen, overuren zou 'schaven'. Het bedrijf zou minder aan zijn personeel betalen nadat het werk al gedaan is.

Gamers Nexus sprak ook met een leverancier van EKWB die een bedrag met vier nullen tegoed heeft van de fabrikant. De betaaldeadline van die factuur is al drie tot zes maanden verlopen, stelt die bron tegenover het YouTube-kanaal.

Een EK-Quantum Velocity²-waterblok voor delidded processors. Bron: EKWB

Intern gekibbel en Amerikaans kantoor gesloten

Bronnen spreken ook over vijandigheid tussen de Sloveense en Amerikaanse divisies van EKWB. Ze beschuldigen elkaar van diefstal. Een medewerker zegt dat het management hem liet weten dat bepaalde waardevolle producten 'vermist waren', waarna de medewerker in kwestie zijn spullen moest pakken en moest vertrekken. Er werd ook gezegd dat de autoriteiten het huis van die persoon misschien zouden moeten doorzoeken. Dat is nooit gebeurd.

EK Cooling Solutions is gesloten.

Bron: Google

De autoriteiten van Texas, waar EKWB-dochteronderneming EK Cooling Solutions is gevestigd, melden daarnaast dat die onderneming momenteel een tax forfeiture-status heeft. Dat betekent dat het bedrijf achterstallig is met belastingen. EK heeft volgens Gamers Nexus zijn medewerkers in Texas en zijn magazijnmedewerkers ontslagen. Sommige van die activiteiten zijn ondergebracht in een ander bedrijf. Het bedrijf zou de ontslagdatum voor zijn team in Texas ook vervroegd hebben, waardoor medewerkers onverwacht voor dichte deuren kwamen te staan.

Reactie van EKWB

EKWB bevestigt in een reactie aan Gamers Nexus dat het 'enkele onbetaalde rekeningen heeft'. Het bedrijf spreekt echter van een 'reguliere bedrijfsactiviteit waarbij sommige betalingen helaas worden uitgesteld'. "Het is de hoogste prioriteit van het bedrijf om de salarissen van onze medewerkers te betalen. We hebben ongeveer tweehonderd medewerkers die hun families ondersteunen doordat EKWB regelmatige betalingen doet. Het bedrijf heeft altijd zijn schulden ingelost en had nooit de intentie om uitgestelde rekeningen niet te betalen. Al onze openstaande rekeningen zullen betaald worden, net als onze belastingen in de staat Texas." Het bedrijf spreekt ook over de 'vendetta' van Dan Henderson, die volgens het bedrijf gelinkt is aan 'voormalige managementfiguren' die in februari het bedrijf hebben verlaten. Het bedrijf wil verder niet reageren op Gamers Nexus, maar zegt de claims te onderzoeken.

De waterkoelingfabrikant probeert medewerkers nu ook zo snel mogelijk te betalen, melden bronnen aan Gamers Nexus. Dat gebeurde nadat het bedrijf op de hoogte werd gesteld van het onderzoek dat Gamers Nexus deed naar het bedrijf. De fabrikant verkoopt een van zijn gebouwen om zijn schulden te betalen. Naast die aan Henderson, heeft het bedrijf tenminste één andere cease and desist-brief verstuurd.

Update: In dit artikel werd eerder gesproken over het aantal producten dat EKWB als overtollige voorraad zou hebben. Dat betrof het aantal verschillende soorten producten dat de fabrikant aanbiedt. Het artikel is aangepast om dit te verduidelijken.

Daarnaast delen ook YouTube-kanaal JayzTwoCents en het Duitse Igor's Lab hun ervaringen met de waterkoelingfabrikant. Ze onderschrijven de claims van Gamers Nexus. JayzTwoCents vertelt dat EKWB ook een bedrag verschuldigd is aan zijn YouTube-kanaal. Igor's Lab noemt zijn samenwerking met EKWB 'de irritantste en tijdrovenste bedrijfsrelatie' die dat medium tot dusver heeft meegemaakt. Die website spreekt over late betalingen en trage communicatie.