EKWB introduceert Nexe-productserie met 'semi-kant-en-klare' waterkoelingsets

EKWB introduceert tijdens Computex 2024 een nieuwe Nexe-serie met waterkoelingproducten. De fabrikant noemt het een 'mix tussen aio-waterkoelers en custom waterkoeling', onder andere met kant-en-klare slangen met geïntegreerde fittingen. De releasedatum is niet bekend.

De Nexe-productlijn van EKWB bestaat uit cpu- en gpu-koelblokken, radiators met voorgeïnstalleerde fans en een pomp- en reservoircombi, die allemaal compatibel zijn met de genoemde kant-en-klaarslangen. De componenten hebben geïntegreerde fittingen waar ze gemakkelijk in geklikt kunnen worden. De slangen komen bovendien beschikbaar in verschillende lengtes, zodat gebruikers die niet zelf op maat hoeven te maken. Het systeem moet onder meer de risico's op lekkages verkleinen en het uitkiezen van waterkoelingscomponenten versimpelen.

EKWB gaat de Nexe-producten verkopen in kits. Die bevatten een universeel cpu-waterblok dat werkt op Intel- en AMD-processors, een 360mm-radiator met voorgeïnstalleerde fans, een pomp-reservoircombinatie met geïntegreerde D5-pomp en fillports, en een gpu-waterblok. Dat gpu-waterblok is 'semi-universeel', vertelt een R&D-medewerker op de beurs aan Tweakers. Deze bestaat uit een koelblok voor de gpu en een los frame met een heatsink die de rest van de pcb bedekt. Er komen in eerste instantie versies voor Nvidia's RTX 4080 en 4090. Er is nog geen adviesprijs bepaald van de Nexe-waterkoelingkit. De fabrikant hoopt het product op de markt te brengen voor 500 tot 550 dollar, hoewel dat nog niet definitief is.

EKWB richt zich met Nexe ook op systeemintegrators die kant-en-klare desktop-pc's bouwen en verkopen. Het bedrijf komt daarvoor bijvoorbeeld met een EK-Pro DFF Unit, die met aparte poorten aangesloten kan worden op het pomp- en reservoirsysteem. Het apparaat kan de waterkoelingloop vullen, drainen en schoonmaken. Zo kunnen SI's de custom loops van klanten snel en effectief onderhouden, zodat klanten dat niet per se zelf hoeven doen. Dat zou wel betekenen dat klanten hun systeem om de zoveel tijd naar de fabrikant moeten brengen en het is de vraag hoe praktisch dat is.