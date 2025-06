TRYX demonstreert goedkopere versie van Panorama-koeler

De Panorama-koeler van het bij ons redelijk onbekende TRYX is al enige tijd in China te koop, maar zal eind juli ook naar Europa komen. Voor introductie na de CES werkt TRYX aan een goedkopere opvolger, de Panorama SE. Die zou met een prijs van pakweg 250 euro goedkoper dan het origineel worden.

De Panorama is een waterkoeler die rond het aio-platform van de achtste generatie van oem Asetek is opgetrokken, maar als unieke feature een 'panoramisch' oledscherm heeft dat om de pomp annex koelblok is gevouwen. Daarmee heb je vanuit zowel de zijkant van je behuizing als via de voorkant zicht op animaties, video of informatie die je op het 6,5"-breedbeeldscherm toont. Het oledscherm is een 2k-oledscherm met een verversingsfrequentie van 60Hz. Om het scherm aan te sturen, is software van TRYX nodig; het is niet als extra los beeldscherm te benutten.

De originele Panorama is al even in China verkrijgbaar, maar zal vanaf eind juli ook in Europa te koop zijn. De koeler kost dan, met 360mm-radiator, ongeveer 350 euro. Voor wie dat te pittig is, kan begin 2025 de Panorama SE verwachten. Die krijgt hetzelfde scherm, maar zal op een wat goedkoper Asetek-platform, van de zevende generatie, gebaseerd worden. Daarbij ontbreekt bijvoorbeeld een ventilator op de pompbehuizing. Volgens een TRYX-medewerker moet dat resulteren in een 30 tot 40 procent lagere prijs voor de Panorama SE. Tijdens de CES-beurs in januari maakt het bedrijf meer details bekend.