Lian Li onthult aio-waterkoeler met verborgen slangen en scherm

Lian Li heeft een nieuwe aio-waterkoeler gepresenteerd met een 'kabelloos' ontwerp. De slangen kunnen worden weggewerkt met een opzetstuk. De HydroShift heeft een display die informatie weergeeft en komt optioneel als rgb-variant uit.

De koeler heet HydroShift LCD. Het is een all-in-one-cpu-koeler met een ontwerp waarbij de kabels deels kunnen worden weggewerkt via de radiator van de koeler. Tweakers spotte het apparaat op de Computex. Daar is te zien hoe Lian Li clips en een opzetstukje meelevert met de koeler om de kabels weg te werken.

De HydroShift heeft ook een display waarop gebruikers statusinformatie kunnen zien, zoals de temperatuur van de cpu. Die display is 2,28" groot en heeft een resolutie van 480x480 pixels. Gebruikers kunnen dat aansturen met Lian Li's eigen L-Connect 3-software.

Het apparaat heeft een 360mm-radiator met drie ventilators. Er komt een normale versie uit die 179 euro kost, maar voor 20 euro meer krijgt de aio rgb-verlichting. Daarnaast komt er een versie waarin betere ventilators zitten: Lian Li's eigen UNI-fans. Die versie kost 249 euro. De koeler komt beschikbaar in het derde kwartaal van dit jaar.