Noctua laat prototype van pomploze 240mm-'aio-waterkoeler' zien

Noctua heeft op de Computex een soort pomploze aio-waterkoeler laten zien. Het betreft een thermosifon met twee fasen, waarbij koelvloeistof door de loop vloeit zonder dat daar bewegende onderdelen aan te pas komen. Er is nog geen informatie over prijzen of beschikbaarheid.

Noctua ontwikkelt de cpu-koeler in een exclusieve samenwerking met Calyos, een bedrijf met ervaring rond thermosifons voor onder meer de luchtvaart- en auto-industrieën. De Oostenrijkse cpu-koelerfabrikant hoopt dat concept nu ook toe te gaan passen op processors, in de vorm van een soort aio-koeler. Het op de beursvloer getoonde exemplaar had een 240mm-formfactor, hoewel de fabrikant ook rept over een mogelijke 360mm-variant.

Met de thermosifon wordt koelvloeistof verdampt door de warmte van de cpu. Die warme damp stijgt naar de 'radiator', of eigenlijk condensor, waar deze weer wordt gekoeld. Zo wordt het koelmiddel weer vloeibaar, waarna het dankzij zwaartekracht terug naar de processor vloeit, waar het hele proces zich herhaalt. Wanneer de pc wordt uitgeschakeld en de cpu afkoelt, stopt dit natuurlijke proces vanzelf.

Volgens de fabrikant moet de thermosifon de prestaties en het gemak van een aio-waterkoeler leveren, zonder de nadelen die daar aan kleven. Zo is een pomp niet nodig, wat zorgt voor minder geluidsproductie. Er zijn bovendien geen bewegende onderdelen binnen de loop, wat de betrouwbaarheid en daarmee de levensduur van de koeler moet verhogen. Enkel de ventilators bewegen, maar die zijn gemakkelijk te vervangen.

De thermosifon bevindt zich nog in een vroeg ontwikkelingsstadium, waardoor Noctua tegenover Tweakers nog geen prijzen of releaseschatting kon geven. Een medewerker van het bedrijf zegt dat dat 'minstens nog een jaar' gaat duren, hoewel dat ook langer kan zijn. De medewerker hoopt wel dat Noctua volgend jaar tijdens de Computex een exemplaar kan tonen dat dichter bij de releaseversie is.

Volgende generatie 120mm-luchtkoeler moet even goed presteren als NH-D15

Noctua presenteerde ook andere prototypes op de Computex-beursvloer. De fabrikant werkt bijvoorbeeld aan een nieuwe generatie van zijn 120mm-dualtowerluchtkoeler, die de bestaande NH-D12L op termijn moet gaan opvolgen. Noctua zegt dat deze even goed moet presteren als de eerste generatie NH-D15, maar dan in een kleiner formaat.

De koeler krijgt acht heatpipes en wordt geleverd met twee next-gen 120mm-fans, die ook op Computex 2024 werden tentoongesteld als prototype. Deze krijgen hetzelfde productieproces als de nieuwe NF-A14x25 G2-ventilators, die binnenkort uitkomen. Ze krijgen bijvoorbeeld ventilatorbladen met een lichte buiging in het midden voor betere airflow, die ook op slechts 0,4mm afstand van het ventilatorframe staan voor betere statische druk en daarmee betere prestaties op cpu-koelers en radiators.

Tot slot presenteert de fabrikant een serverluchtkoeler voor Nvidia's GH200-superchip, die bestaat uit een Grace-processor en Hopper-gpu. De koeler is in feite twee aan elkaar gemaakte NH-U12A-heatsinks met drie fans, waarmee het een quadtowerontwerp heeft. Volgens Noctua kan deze koeler tot 1000W aan warmteafgifte koelen. De fabrikant zegt dat het prototype vooral bedoeld is voor het draaien van GH200-systemen in plekken waar geluidsproductie een zorg is, bijvoorbeeld voor lokale hpc-systemen of het selfhosten van llm's. Er komen verder nog cpu-koelers voor de Ampere Altra-serverprocessors, die worden gebaseerd op bestaande Noctua-koelers voor AMD's Threadripper- en EPYC-cpu's.

Noctua deelt nog geen adviesprijzen voor deze verschillende prototypes. De nieuwe 120mm-ventilator en -luchtkoeler moeten respectievelijk in het eerste en tweede kwartaal van volgend jaar verschijnen. De GH200-koeler staat op de planning voor eind dit jaar en de Ampere Altra-koeler is nu beschikbaar.