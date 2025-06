ASUS toont prototype waterkoeler met flexibel amoledscherm

ASUS teaset tijdens Computex 2024 een prototype van een aio-waterkoeler voorzien van een flexibel amoledscherm van 6,67". Het is nog niet duidelijk of de fabrikant de waterkoeler daadwerkelijke uitbrengt en wat de adviesprijs dan zou zijn.

Het scherm kan vanwege de flexibele aard om de waterkoeler heen gebogen worden waardoor de koeler zelf niet goed meer zichtbaar is. Het display kan daarentegen ook recht gemaakt worden zodat juist het schermoppervlak gemaximaliseerd wordt. Het merk wil niet zeggen wat de exacte resolutie van het scherm is, maar op basis van demonstraties op de beurs kan Tweakers melden dat ook kleine tekens, bijvoorbeeld de tijd rechts onderin de Windows-balk, goed leesbaar zijn.

De aio-waterkoeler is volgens ASUS ontworpen in de 'Back to the future'-stijl, ofwel BTF. Deze naam gebruikt het merk voor zijn kabelloze builds en de koeler zou dus met verborgen kabels van stroom voorzien kunnen worden. De buizen van de koeler zijn tevens ingekort terwijl het scherm de daadwerkelijke aansluiting op de cpu verbergt.