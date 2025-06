Twitch verhoogt prijs van Tier 1-kanaalabonnement voor advrij kijken met 1 euro

Twitch gaat de maandprijs van het Tier 1-kanaalabonnement verhogen met 1 euro. Dit abonnement kost nu 5 euro per maand in plaats van 4 euro. Dit abonnement geldt voor één kanaal en laat gebruikers onder meer advertentievrij kijken op dat kanaal.

Het platform zegt dat de prijsverhoging 'onderdeel is van onze inzet om creators hun community's te kunnen laten bouwen en laten groeien'. De prijsverhoging geldt in tientallen landen, waaronder België en Nederland. Het is voor het eerst dat Twitch de prijs van een kanaalabonnement verhoogt. De prijzen van de Tier 2- en Tier 3-abonnementen worden niet aangepast.

Twitch zegt dat streamers hetzelfde percentage overhouden aan de kanaalabonnementen; streamers gaan er dus ook per Tier 1-kanaalabonnement op vooruit. Streamers krijgen 50 tot 70 procent van de kanaalabonnementen. Naast advertentievrij kijken, biedt Tier 1 extra emotes en badges. Bij Tier 2 en Tier 3 krijgen abonnees nog meer emotes en badges. Naast de kanaalabonnementen is er ook Turbo, waarmee abonnees over het gehele platform advertentievrij kunnen kijken. Twitch verhoogde de prijs van dit abonnement vorig jaar met 3 euro naar 12 euro.