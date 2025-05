Twitch gaat 1440p-beeldkwaliteit en verticale gamelivestreams ondersteunen

Twitch gaat het mogelijk maken om verticaal games te livestreamen. Ook gaat het platform ondersteuning bieden voor een hogere streamingkwaliteit en wordt het mogelijk om streams terug te spoelen.

Twitch kondigt de aankomende functies aan op TwitchCon in Rotterdam. Het wordt onder meer mogelijk om iedere livestream verticaal te kijken, net zoals bijvoorbeeld al op TikTok mogelijk is. Momenteel kunnen alleen IRL-streams verticaal worden uitgezonden, maar dit gaat ook mogelijk worden bij het streamen van gameplay of het kijken van internetvideo's. Daarbij kunnen de streamers een verticale en horizontale lay-out aanleveren, zodat kijkers zelf kunnen bepalen hoe ze de stream bekijken. Deze functie wordt in de zomer getest onder een 'klein aantal streamers' en moet later dit jaar voor meer gebruikers beschikbaar komen.

Verder krijgen alle Twitch-partners en -affiliates per direct toegang tot de mogelijkheid om in 1440p-kwaliteit uit te zenden. Deze functie werd eerder al getest onder een kleine groep gebruikers. Tot slot laat het streamingplatform weten dat het mogelijk wordt om livestreams terug te spoelen. Dat was voorheen alleen mogelijk bij het kijken van livestreams die al waren afgelopen. Ook deze functie wordt in de zomer eerst onder een klein aantal streamers getest.