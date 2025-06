Google haalt Duo-functies in september uit Google Meet

Google schrapt op 25 september Google Duo-technologie uit Google Meet. De legacy belfunctionaliteit, die gebaseerd is op Duo-code, wordt dan vervangen door nieuwere Meet-technologie. Sommige Duo-belfuncties verdwijnen ook definitief.

Google schrijft in een blogpost dat de familiemodus-, momenten- en Knock Knock-modus zullen verdwijnen. Deze functies waren ook onderdeel van de Google Duo-app die in 2022 is verdwenen. Zodra gebruikers naar de nieuwe Google Meet-belervaring overschakelen, krijgen ze toegang tot nieuwe functies zoals live captions, in-call chat, stackable effects, cloudencryptie en schermdelen. De Google Meet-belervaring bevat ook een vernieuwde interface.

Gebruikers die de legacy belfunctionaliteit vaak hebben gebruikt, kunnen hun oproepen- en berichtgeschiedenis exporteren via het instellingenmenu van Google Meet. Google zal de gebruikers ook informeren via een melding in de Google Meet-app.

Google heeft zijn videobelapp Duo in 2022 samengevoegd met Google Meet. De Google Meet-app werd hierdoor de enige chat- en belapp van Google. Google Duo-gebruikers konden hun gesprekken behouden en kregen ook toegang tot extra functies van Google Meet.