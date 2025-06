Benchmarks AMD Ryzen AI Max Pro 385 lekken uit, 10 procent trager dan Pro 390

Er zijn Geekbench-resultaten van de AMD Ryzen AI Max Pro 385 opgedoken. De Strix Halo-apu heeft acht rekenkernen, zestien threads en haalt een singlecorescore van minstens 2489 punten. De multicorescore ligt op minstens 14.136 punten.

Techwebsite VideoCardz merkt op dat de apu in een HP ZBook Ultra G1a-laptop werd getest. De testers maakten gebruik van de HP Optimized-energiemodus. Het valt uit de resultaten niet af te leiden in welke mate deze instellingen de prestaties van de apu hebben beïnvloed.

In de Geekbench-databank zijn ook testresultaten van de AMD Ryzen AI Max Pro 390 terug te vinden, in combinatie met een HP ZBook Ultra Mini G1a-workstation. Deze apu haalt in de singlecoretest 2759 punten. De multicorescore ligt dan weer op 15.779 punten. Dat wil zeggen dat de Pro 385 ongeveer tien procent minder hoog scoort in beide tests dan de Pro 390.

AMD heeft de Ryzen AI Max Pro 385 begin 2025 geïntroduceerd. De basiskloksnelheid van de acht Zen5-rekenkernen ligt op 3,60GHz. De boostclockfrequentie ligt dan weer op 5.0 GHz. De Zen5-apu beschikt over een geïntegreerde Radeon 8050S-gpu met 32CU’s. AMD heeft de apu ook met een npu uitgerust die 50Tops aan rekenkracht heeft.