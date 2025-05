Gigabyte-website noemt AMD Ryzen 9000G-processors voor socket AM5

Verschillende supportpagina's van Gigabyte-moederborden bevatten verwijzingen naar AMD's Ryzen 9000G-serie processors voor de desktop. Deze onaangekondigde apu's zijn waarschijnlijk gebaseerd op bestaande laptopchips, zoals de huidige Ryzen 8000G-lijn. Het is niet duidelijk wanneer ze op de markt moeten komen.

De productpagina's van AM5-moederborden zoals de B650M GAMING WIFI6E en B650M H bevatten een categorie met 'Ryzen 9000 G-series CPU' op de supportpagina met ondersteund werkgeheugen, heeft VideoCardz opgemerkt. Opvallend is dat de reguliere Ryzen 9000-serie afwezig is, wat doet vermoeden dat de geheugenondersteuning identiek is voor de bestaande en komende processors. Bij andere modellen, zoals de B650E AORUS ELITE X AX ICE, staat er geen G-achtervoegsel bij de Ryzen 9000-serie.

Momenteel is er weinig informatie bekend over de vermeende Ryzen 9000G-serie. Begin deze maand verschenen verwijzingen naar Gorgon Point, een opgefriste versie van het Zen 5(c)-gebaseerde Strix Point. Het is echter niet duidelijk of deze nieuwe laptopchips de basis zullen vormen voor de Ryzen 9000G-modellen voor desktops.