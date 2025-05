'Microsoft werkt niet meer aan eigen handheld, wil Windows 11 gaan gebruiken'

Microsoft lijkt grotendeels te zijn gestopt met de ontwikkeling van een eigen handheldconsole in de Xbox-lijn. Bronnen melden aan Windows Central dat het bedrijf zich voornamelijk wil richten op de gameprestaties van Windows 11 voor op alternatieve handhelds zoals die van ASUS.

Windows Central meldt op basis van bronnen dat het bedrijf plannen voor een eigen Xbox-handheld in de ijskast heeft gezet. Het bedrijf zou in de toekomst nog wel eens zo'n handheld willen bouwen, maar geeft nu prioriteit aan 'het verbeteren van de game-ervaring op Windows 11'.

Windows 11 zou in zo'n geval op externe handhelds kunnen draaien. Microsoft zou voornamelijk aandacht willen geven aan het samenwerken met derde partijen die handhelds maken. Een voorbeeld daarvan is ASUS, dat naast de bestaande ROG Ally ook zou werken aan een eigen handheld. Eerder deze maand kwamen er al foto's van dat apparaat naar buiten.

Het lijkt er daarmee op dat Microsoft geen apart Xbox-besturingssysteem of een handheld met Xbox-features uit wil brengen, maar het is ook niet duidelijk of Microsoft wil dat thirdpartyhandhelds het reguliere Windows 11 willen draaien of dat daar ook weer een aparte versie van komt. In ieder geval zouden er bij MIcrosoft geen ontslagen zijn gevallen nadat het bedrijf die strategie intern aankondigde.