The Verge: Aankomende Xbox-handheld wordt door ASUS gemaakt

De aankomende handheld van Xbox wordt niet door Microsoft, maar door ASUS gemaakt. Dat stelt The Verge op basis van anonieme bronnen die kennis hebben van de plannen. De handheld heeft codenaam Kennan meegekregen, zeggen deze bronnen.

Xbox-topman Phil Spencer zei afgelopen november al dat er gewerkt wordt aan prototypes van een handheld, maar stelde destijds dat het nog jaren duurt voor Xbox een handheld gaat uitbrengen. Bronnen van The Verge zeggen nu dus dat er wel degelijk een Xbox-handheld komt, maar dat deze door ASUS gemaakt wordt. Waarschijnlijk verschijnt de handheld later dit jaar, al is dat nog niet zeker.

De handheld is onderdeel van een groter plan van Microsoft om Windows en Xbox samen te brengen. Jason Ronald, vicepresident van Xbox gaming devices and ecosystem, vertelde daarover in januari aan The Verge. De bedoeling is dat het 'beste van Xbox en Windows' wordt samengebracht. De geplande handheld moet op dat nieuwe platform gaan draaien, maar aangezien het platform waarschijnlijk nog in de maak is, kan de tijdlijn nog verschuiven, waarschuwt The Verge.

De bedoeling is dat de handheld door Windows wordt aangestuurd, maar een interface krijgt die meer lijkt op die van de Xbox. Op het apparaat wordt verder een universele bibliotheek van Xbox- en PC-games beschikbaar, zeggen de bronnen. Een deel van het werk aan dat platform wordt onder codenaam Project Bayside uitgevoerd, wat onderdeel is van een Xbox UX-framework. Dat framework is ontworpen om te zorgen dat er een algemene Xbox UI beschikbaar is voor diverse apparaten, om zo Windows en Xbox samen te kunnen brengen.

De berichtgeving van The Verge staat niet op zichzelf. Windows Central meldde eerder deze week dat er met een niet genoemde fabrikant gewerkt wordt aan een handheld die later dit jaar moet verschijnen. Zij noemden dat apparaat echter Project Keenan, in plaats van Kennan. The Verge benadrukt dat het wel om hetzelfde apparaat gaat.

Windows Central stelt verder dat Xbox ook werkt aan de volgende generatie consoles. Deze zouden in 2027 moeten verschijnen. De opvolger van de Series X zou zelfs al door Microsoft-ceo Satya Nadella zijn goedgekeurd. Specificaties over deze console zijn nog niet bekend, maar het apparaat zou wel backwards compatible zijn.