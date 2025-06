PlayStation opent nieuwe gamestudio onder leiding van Call of Duty-veteraan

Sony heeft een nieuwe gamestudio opgericht onder de naam Dark Outlaw Games. De studio staat onder leiding van Jason Blundell, bekend van zijn werk aan onder meer de Call of Duty: Black Ops-serie.

Blundell, die eerder diverse leidinggevende posities bekleedde bij de ontwikkeling van Call of Duty-titels, deed de onthulling in de podcast The Jeff Gerstmann Show. De studio werkt al enige tijd in stilte aan een project, maar details daarover deelt Blundell nog niet. Uit eerdere geruchten blijkt dat het om nieuw intellectueel eigendom gaat. Dark Outlaw Games bevindt zich momenteel in een opbouwfase waarbij het team wordt uitgebreid.

De oprichting volgt op eerdere geruchten vorig jaar over een nieuwe Sony-studio in Los Angeles met ex-medewerkers van Deviation Games. Deze studio, waarvan Blundell medeoprichter was, werd in maart 2024 gesloten. Vacatures hintten destijds al op een nieuwe 'AAA-studio' geleid door 'ervaren industrieleiders'. De studio heeft inmiddels profielen aangemaakt op X en LinkedIn, maar heeft daar nog niet gecommuniceerd.