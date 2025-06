Warhammer 40,000: Space Marine 3 is in ontwikkeling

Er wordt gewerkt aan een derde Warhammer 40,000: Space Marine-game. Dat bevestigen Saber Interactive en Games Workshop. Concrete details over de game, zoals een releasedatum, worden later gedeeld.

Er zijn dus nog weinig details bekend over de game. Uitgever Focus Entertainment zegt wel dat spelers een 'meeslepende campagne en een multiplayermodus' kunnen verwachten. Uit een teasertrailer blijkt ook dat Titus terugkeert in het nieuwe deel. De ontwikkelaars delen later meer details over Space Marines 3, maar richten zich in de tussentijd ook op het leveren van meer content voor deel 2 uit 2024.