Fatshark stelt Warhammer 40,000: Darktide uit tot lente volgend jaar

Warhammer 40,000: Darktide komt niet meer in 2021 uit, zoals eind vorig jaar werd aangekondigd, maar in de lente van 2022. Dat heeft ontwikkelaar Fatshark bekendgemaakt. Het Zweedse bedrijf heeft meer tijd nodig om onder andere aan de levels te werken.

Fatshark kondigde Warhammer 40,000: Darktide vorig jaar aan met een geplande release ergens in 2021, maar het gaat de studio uit Stockholm niet lukken de game dit jaar af te ronden. Het bedrijf noemt de impact van de coronapandemie als een van de redenen waarom de ontwikkeling uitdagingen met zich meebracht.

De studio gaat de extra tijd gebruiken om zich op de kwaliteit van de levels van Warhammer 40,000: Darktide te richten. Daarnaast wil Fatshark meer systemen ondersteunen met het spel, wat ook tijd met zich meebrengt. Ergens in de lente volgend jaar moet de first-person co-opgame dan toch verschijnen.

Bij de aankondiging was er sprake van een release op Steam en voor de Xbox Series S|X, maar wellicht komt het spel bij verschijning of later op meer platforms beschikbaar, zo lijkt uit de aankondiging van het uitstel op te maken. Het gaat om een co-opgame voor vier spelers, met verschillende personages met verschillende speelstijlen om uit te kiezen. Fatshark is ook de studio van de Warhammer: Vermintide-games.