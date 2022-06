Fatshark toont twee nieuwe trailers van Warhammer 40,000: Darktide

Fatshark Games heeft nieuwe beelden getoond van Warhammer 40,000: Darktide. Een trailer bevat gameplay en licht het verhaal van de game toe en de andere is meer onversneden gameplay van de Left 4 Dead-achtige co-opshooter.

In de meer geregisseerde trailer, getoond tijdens de Summer Games Fest, wordt toegelicht dat de spelerspersonages in de game van de zogenaamde penal legion zijn, een deel van het keizerlijke leger dat bestaat uit gedetineerden. Hun taak is om de hive city Tertium te ontdoen van de troepen van Chaos, die daar geïnfiltreerd zijn. Gezien de hardnekkigheid van de besmetting van de stad, worden de overlevingskansen van de troepen gering geschat.

In de gameplaybeelden zijn de verschillende classes die het spel zal bieden, meer in actie te zien. Zo zijn er Psykers met psychische krachten, torenhoge Ogryns die het moeten hebben van brute kracht, veteranen uit het leger van de Emperor, gewapend met de kenmerkende chainswords en meer. Ook is duidelijk te zien dat ondanks de hordes vijanden die op de spelers af komen, er de mogelijkheid is om meer te richten op vuurwapens dan op slagwapens.

Darktide is min of meer een vervolg op Warhammer: Vermintide 2, dat zich in de fantasy-tegenhanger van dit universum afspeelde. Kenmerken van die game zijn een focus op coöperatief pve -spel, rolverdelingen binnen het team, grote hoeveelheden vijanden, inclusief extra sterke eenheden en anderen met speciale krachten.

Warhammer 40,000: Darktide komt op 13 september voor de Xbox Series X en S en Windows. De schrijver voor de game is Dan Abnett. Hij is een bekende auteur van Warhammer 40K-boeken. De muziek wordt verzorgd door Jesper Kyd, die dat ook deed voor Vermintide 2, Borderlands, Darksiders, Assassin's Creed en meer.