Apple voldoet aan eisen ACM rond betaalsystemen datingapps

Apple gaat in Nederland alternatieve betaalmethodes toestaan in datingapps op zijn App Store. Daarmee voldoet Apple volgens de ACM aan de eisen die de waakhond heeft gesteld en daarom wordt geen verdere boete opgelegd.

Apple laat in een nieuwsposting en een supportpagina weten dat partijen die in Nederland een datingapp aanbieden via de App Store gebruik kunnen maken van een link naar een website waar een betaling gedaan kan worden, maar ze kunnen ook een betaalsysteem van een derde partij direct verwerken in hun app. Beide opties tegelijk zal Apple ook toestaan en het blijven gebruiken van het Apple-betaalsysteem is natuurlijk ook een optie.

Met de beleidswijziging van Apple komt een eind aan de strijd tussen de techgigant en de Autoriteit Consument en Markt die achter de schermen zeker sinds september van vorig jaar plaatsvindt. Het geschil betreft specifiek datingapps omdat volgens onderzoek van de ACM deze aanbieders de meeste last ervaarden van de plicht om Apples betaalsysteem te gebruiken, met zijn 27 procent commissie. Daarnaast waren de meeste klachten hierover bij de ACM ook afkomstig van aanbieders van datingapps. De ACM laat aan de NOS weten dat Apple nu voldoet aan zijn eisen.

De Nederlandse Autoriteit Consument & Markt vond vorig jaar dat Apple 'onredelijke' voorwaarden in de App Store hanteerde, omdat datingappaanbieders geen vrije keuze hadden qua betaalsystemen voor aankopen die consumenten in de apps doen. Zij mochten alleen maar Apples betaalsystemen gebruiken. Naast de commissie van 27 procent moesten ze 99 dollar per jaar betalen om in de App Store te kunnen staan, zei de ACM.

De ACM zei destijds verder dat deze voorwaarden 'in geen verhouding staan tot de extra geleverde betaaldienst' en dat deze niet noodzakelijk zijn om de App Store in stand te kunnen houden. Deze voorwaarden waren daarom volgens de waakhond onredelijk en in strijd met de mededingingsregels.

Apple heeft zich verweerd tegen de ACM. Het kwam met meerdere voorstellen om de ACM tevreden te proberen te stellen zonder volledig te voldoen aan de eisen. Ondertussen werd voortdurend een nieuwe, hogere last onder dwangsom opgelegd. Die bereikte zijn maximale hoogte van 50 miljoen euro.

Apple onderstreept in zijn bekendmaking dat het van mening is dat de wijzigingen 'niet het beste zijn voor de privacy en dataveiligheid van gebruikers' maar dat het 'toegewijd is aan constructieve betrekkingen met marktwaakhonden'. Desalniettemin is Apple het 'niet eens' met het bevel van de ACM en gaat het ertegen in beroep.